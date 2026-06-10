江怡臻放棄連任是「對李四川沒信心」？ 他警示：綠營可能操作「這話題」......

新北市議員江怡臻 9 日以個人生涯規劃為由，宣布退出年底的新北市議員選舉。針對相關消息，媒體人黃揚明分析認為，綠營可能將江怡臻退選一事解讀成「對李四川選情沒信心」。 圖：新藍圖連線/提供

[Newtalk新聞] 隨著年底地方選舉的腳步不斷逼近，各黨派的縣市長、議員候選人們紛紛加強布局，試圖爭取更多選民的支持。然而，國民黨發言人兼新北市議員江怡臻近期宣布放棄追求連任，外界推測其可能加入新北市長候選人李四川的競選團隊，共同應對年底的選舉。與此同時，媒體人黃揚明也提出警告，認為綠營可能操作相關話題，將江怡臻退出選舉一事描述成「對李四川沒信心」。

江怡臻昨天 ( 9 日 ) 表示，在經過一段時間的沉澱與思考後，基於個人的生涯規劃與考量，決定退出 2026 年的新北市議員選舉，為藍營新北市的選情投下了一枚震撼彈。江怡臻指出，她十分感謝新北市長侯友宜、市府團隊、前總統馬英九、前主席朱立倫等人在不同階段給予的信任與歷練，強調自己雖然不爭取連任，但仍會在剩餘任期內持續扮演政府監督者的角色，為地方爭取建設與服務。

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針對江怡臻退選一事，黃揚明分析認為，江怡臻的目標很可能是 2028 年的立委選舉，「如果她是為了立委在布局，那麼此刻的決定就是『正確的』。但同時，黃揚明也提出警告，強調綠營絕對不會放過這個機會，將江怡臻退選一事解讀為「對李四川的選情沒信心」，並把江怡臻的目標形容成「民進黨新北市長候選人蘇巧慧當選後的立委補選」。

雖然黃揚明推測江怡臻可能轉向投入立委選舉，但近期也傳出消息稱，江怡臻很可能加入李四川的競選辦公室，擔任競辦發言人或更高層級的職務，並同時負責部分操盤任務，協助李四川進行輔選。有匿名知情消息人士指出，江怡臻加入李四川競半「已成定局」，至於江怡臻會負責那些職務，「還須等待川伯親自拍板」。

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