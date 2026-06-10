江怡臻放棄連任 侯友宜：好人才能為社會做出更大奉獻

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨新北市議員江怡臻宣布放棄爭取連任，新北市長侯友宜稱讚她是不可多得的好人才，相信未來能夠為社會做出更大的奉獻。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕連任2屆的國民黨新北市議員江怡臻，昨天宣布不參加今年底市議員選舉，為地方政壇投下震撼彈。新北市長侯友宜今天表示，江怡臻是一個不可多得的好人才，相信她一定能夠為社會做出更高的奉獻。

侯友宜今天在市政會議後，媒體詢問對江怡臻放棄爭取議員連任的看法。

侯友宜說，江怡臻這8年跟新北市府並肩作戰，針對土樹三鶯地區在社福、交通、軌道建設以及地方大小建設等，都投入相當大的心力，尤其她是認真負責、願意承擔責任的好議員，是一個人才，人才不可多得。

廣告 廣告

侯友宜表示，相信江怡臻有自己的人生規劃，這麼好的人才，一定能夠再度為社會做出更高的奉獻，期待她做自己，規劃好未來人生，繼續為國家、為新北市做出更大的奉獻。

【看原文連結】

更多自由時報報導

突拋不爭取連任震撼彈 江怡臻：於公於私考量許久

以退為進？江怡臻不選了 下一步地方熱議

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

獨家》幾經波折！民進黨選對會明拍板 徵召鄭朝方參選新竹縣長

