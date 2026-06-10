江怡臻棄選不是引退！姑姑透露將以這事為重

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▲新北市議員江怡臻在任8年，震撼宣布不再競選連任。（圖／江怡臻提供）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨籍新北市議員江怡臻昨（9）日震撼宣布放棄競選連任，她坦言棄選文章已經寫好一陣子了，要發佈時手還一直在抖，不過，她澄清自己沒有要引退、離開政治工作，目前會考量行政職務，更不排除2028再回到立委佈局。而針對江怡臻下一步，江怡臻的姑姑、新北果菜公司總經理江惠貞全說了：她希望以新北市長選舉為重。

針對江怡臻拋出震撼彈，江惠貞昨透露，江怡臻希望以新北市長選舉為重，也有藍白合作默契，加上土樹三鶯選區席次從10席減為9席，希望發揮成全之美，讓選情相對單純。

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而江怡臻昨下午上政論節目《吃飽來打臉》提到，目前要看新北市長參選人李四川團隊有沒有意願「把她撿走」，她同時也考量行政職，「不會嫌棄」，同時，她並不排除2028新北選區的立委佈局。

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