江怡臻棄選新北議員布局 李四川鬆口下一步：邀她來競辦

江怡臻棄選新北市議員。翻攝江怡臻臉書



國民黨發言人、新北市議員江怡臻拋震撼彈，宣布棄選新北市議員選舉，放棄三連霸。外界關心江怡臻是否選立委或加入國民黨新北市長參選人李四川團隊，李四川今（10日）表示，將與江怡臻談一談，邀請她來競選辦公室。

李四川受訪時說，「怡臻是我們國民黨相當優秀的年輕人，對土樹三鶯貢獻也相當多。昨天她發表不參選連任，我會找她、邀請她來談一談，當然如果她有意願，我絕對會結合所有不分黨派的力量，到我的競辦來。」

李四川今（10）日前往三重先嗇宮，出席「新北市中藥商業同業公會80週年慶暨2026神農本草文化節」。李四川感謝中醫藥界與政府共同努力，以專業與服務精神，為新北市民朋友「打地基」，穩固體質、促進健康，他也強調，當選後將持續與醫藥界合作，以專業、務實方式，為新北市民的全齡健康保健而努力。

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明天為神農大帝聖誕，李四川今來到先嗇宮以三獻禮虔誠祭祀，展現對在地宗教文化的景仰，許多在地三重鄉親看到李四川到來，紛紛高喊「凍蒜」、「市長好」，展現高人氣。

李四川致詞時表示，身體保健跟做工程一樣，關鍵為「打地基」，只要地基打好，房子蓋起來就穩固，身體強壯了，百病自然難以侵入。他也提及，曾參與台北市第一間中醫醫院興建過程，感謝中醫藥界長期與政府守護市民朋友的健康，尤其在疫情期間，無私提供用藥及服務，守護病患，未來若接下新北市政的棒子，將繼續跟醫藥界共同打拚，守護新北市民的健康與福祉。

此外，對於「三重」(Sam-tiông)」的台語發音遭到蘇巧慧陣營抹黑攻擊，李四川今來到三重也被媒體問及此事，李四川回應，說了六十幾年的台語，被質疑的只有「台灣國語」，沒有想到因為選舉連說台語也會被抹黑，他也強調，不管講「三重(Sam-tiông)」還是「三重埔(Sann-tîng-poo)」都是可以的，「但不能只有民進黨的人可以說，我說就不行，選舉不用選到這樣」。

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