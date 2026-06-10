江怡臻棄選議員 李四川邀進競辦、蘇巧慧表尊重

（中央社記者王鴻國新北10日電）國民黨新北市議員江怡臻宣布放棄競選連任，國民黨新北市長參選人李四川表示，若有意願，將邀她來競辦；民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，每個人都有自己的節奏，尊重。

李四川和蘇巧慧今天上午都出席新北市中藥商業同業公會80週年慶暨「2026神農本草文化節」開幕儀式，雖然現場下著大雨，但先嗇宮董事長、國民黨副主席李乾龍仍熱情接待藍綠陣營成員，場面熱烈。

李四川接受媒體聯訪時，被詢及對江怡臻棄選一事看法，他表示，江怡臻是國民黨相當優秀的年輕人，對土樹三鶯（土城、樹林、三峽、鶯歌）貢獻也相當多。將邀請她來談一談，如果有意願，將邀她到競辦來，他會結合所有力量，不分黨派。

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蘇巧慧接受聯訪時表示，「我想每個人、每個陣營都有自己的節奏，我們都尊重」。

媒體也詢及近來對三重或三重埔的台語發音爭議，李四川表示，說了60多年的台語，過去被質疑的是他的台灣國語，但沒有想到因為選舉，連說台語也有問題，也在抹黑。民進黨的人也都這樣說，「他們就可以，我說就不行，我想選舉不用選到這樣，不要抹黑」。

蘇巧慧也針對台語爭議表示，「我們就是一直朝著正面願景這樣的態度在努力。那我和我的團隊從來沒有攻擊對方，也沒有授意任何人去做攻擊」。她將保持這樣正面、希望的態度，繼續一起努力，往更好的新北市前進。（編輯：李錫璋）1150610