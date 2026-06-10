江怡臻棄選連任！李四川邀加入競辦 蘇巧慧稱尊重節奏

李四川(前排左三)、蘇巧慧(前排右一，背對鏡頭者)都到三重先嗇宮出席新北市中藥商業同業公會舉辦的活動，與國民黨副主席李乾龍(前排左四)同框。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕知名度相當高的國民黨新北市議員江怡臻昨(9)日宣布不再爭取連任，引發關注。外傳可能擔任國民黨新北市長參選人李四川競選總部發言人，李四川今(10)日受訪回應，會找江怡臻談一談，如果有意願，會結合所有黨派的力量邀請加入競辦。出席同場活動的民進黨市長參選人、立委蘇巧慧則說，各人、各陣營都有自己的節奏，都尊重。

李四川表示，江怡臻是國民黨相當優秀的年輕人，對土樹三鶯(選區)貢獻也相當多，江怡臻發布不參選連任的消息，他會邀請她來談一談，若她有意願，會邀請她到競辦來。

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蘇巧慧針對此事則說，尊重各人、各陣營的節奏，至於她們則是把握每一天，尤其今日已經倒數171天了，民進黨新北隊會更努力走遍新北29區，拜訪更多的鄉親、更多不同的族群，並告訴他們，「蘇巧慧還有我們新北隊都準備好了」，希望未來的新北市是有城市品牌、城市行銷，且在地人認同、外地人喜歡的美好新北，「我們就快要迎接這個時代了」。

至於李四川的「三重」台語唸法議題，李四川重申，他講了60幾年的台語，以往被質疑的是「台灣國語」，沒想到因為選舉連台語已被說有問題，這是抹黑，不管是講「三重(Sam-tiông)」，還是「三重埔(Sann-tîng-poo)」都是可以的，不能因為選舉就這樣抹黑，民進黨的人都這樣說就可以，選舉不用這樣。

蘇巧慧則回應，她與團隊從未攻擊對手，也未曾授意任何人攻擊，他們保持正面、有希望的態度持續努力。

蘇巧慧(中)出席新北市中藥商業同業公會在先嗇宮舉辦的活動，多位民進黨市議員參選人陪同。(記者黃子暘攝)

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