江怡臻無預警宣布不參選連任 新北市黨部主委：看臉書才知道
國民黨發言人、現任新北市第八選區議員江怡臻今日突然透過臉書公開發表聲明宣布，經過這段時間的沉澱與深思，基於個人的生涯規劃考量，她將不會參與2026年的新北市議員選舉。
江怡臻在文中向支持者致謝，表示這8年來的點滴與美好，她將永遠銘記在心。她寫道：「謝謝您們，豐富了我的人生；謝謝您們，希望我們成就了更好的彼此。」面對即將劃下句點的市議員生涯，江怡臻強調，在剩下不到200天的議員任期內，她絕對不會鬆懈，依然會更加努力地監督市政、用心爭取地方建設，承諾與大家一起讓新北變得更好。
這項突如其來的棄選聲明，不僅讓地方政壇震驚，就連國民黨地方黨部高層也完全被蒙在鼓裡。國民黨新北市黨部主委黃志雄今日接受訪問時坦言，江怡臻突然透過臉書公布不參選連任的消息，他事前完全不知情，「我也是看到這個訊息才知道」，對此感到十分震驚與錯愕。
黃志雄表示，黨部會在最短的時間內，盡快深入去了解江怡臻選擇退選的真實原因。至於接下來該選區要如何布局、是否會重新評估並提名新的人選來頂替參選，黃志雄則回應，這部分的後續處理方式，接下來必須與黨內相關人士進行整體的綜合評估與通盤討論，才會做出最後的判斷與決定。（責任編輯：殷偵維）
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