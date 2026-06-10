江怡臻要轉換跑道選立委？蘇巧慧表示尊重

新北市議員江怡臻宣布放棄連任，並表明不排除參選下屆立委，由於江怡臻的選區與蘇巧慧重疊，是否可能變成潛在對手？對此蘇巧慧表示，每個陣營都有自己的節奏，我們都尊重。目前我們就是把握每一天，努力告訴新北市的市民，我們準備好了。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（攝自中天新聞）

蘇巧慧受訪時被問到有關「三重」的台語唸法，李四川呼籲不要打負面選戰時，蘇巧慧表示，我們就是一直朝著正面願景這樣的態度在努力，我和我的團隊從來沒有攻擊對方，也沒有授意任何人去做攻擊。我們就持續保持這樣正面、希望的態度，繼續一起努力，往更好的新北市前進。

廣告 廣告

至於新北市議員江怡臻已經確定不參選連任，而她剛好與蘇巧慧的選區重疊，有沒有可能在立委選戰中碰頭，對此蘇巧慧表示，每個人、每個陣營都有自己的節奏，我們都尊重，至於我們的話，真的就是把握每一天，今天距離投票，已經是倒數第171天了，我們真的會更努力，走遍29區各個角落，然後看到更多的鄉親、更多不同的族群，並告訴他們，蘇巧慧還有我們新北隊都準備好了。

蘇巧慧表示，我們希望未來的新北市是能夠有城市品牌、城市行銷，在地人認同、外地人喜歡，這樣美好的新北市，相信就快要迎接這個時代了

延伸閱讀

不該「綠行你不行」！李四川談「三重」爭議

搶銀髮票都喊加碼！李四川自認更符合長者需求

驚人民調數據！李四川、蘇巧慧只差0.8百分點 葉元之爆關鍵分析