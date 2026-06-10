江怡臻退選下一步引關注 李四川：若她有意願歡迎來競辦



國民黨新北市議員江怡臻9日無預警宣布，將不投入2026年新北市議員選舉，引發政壇熱議，也傳出她下一步可能加入國民黨新北市長參選人李四川團隊。對此，李四川今（10日）表示，如果江怡臻有意願，他們一定歡迎，也會結合所有不分黨派的力量，一起加入競選團隊。





江怡臻昨日在臉書上宣布，「必須向大家宣布一個艱難的決定。經過這段時間的沉澱與深思，基於生涯規劃，我將不參與2026年新北市議員選舉」。下定決心之後，她回顧至今這條從政路，充滿無盡感激。她要由衷感謝在公共事務上提攜、栽培她的每一位長官與貴人：感謝每一位好朋友與支持者，與江怡臻並肩同行，給予她最溫暖的擁抱與無條件的信任，他們是她這條從政路上最珍貴的寶藏，也是讓她持續前行的動力。

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對於外界關注江怡臻未來動向，李四川今受訪時表示，江怡臻是國民黨相當優秀的年輕世代，對土樹三鶯貢獻也相當多。得知她宣布不再爭取連任後，自己將主動與她聯繫、邀請她聊一聊；若江怡臻有意願，李四川說，他絕對會結合所有不分黨派的力量，到他的競辦來。



新北市長侯友宜受訪時也表示，江怡臻擔任議員8年來，始終與市府團隊並肩作戰，無論是社會福利、交通建設或地方大小建設，都投入相當多心力，是一位認真、負責且勇於承擔的好議員，也是不可多得的人才。他說，相信未來她有自己的人生的規劃，這麼好的人才，一定會再度的能夠為社會做出更高的奉獻，期待她做自己，規劃好未來人生，繼續為國家、為新北市做出最大的奉獻。







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