江怡臻震撼退選！他預言「這張牌」要出現了
[NOWNEWS今日新聞] 國民黨發言人、新北市議員江怡臻今（9）日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，消息一出立即引發政壇關注。由於江怡臻所屬的新北市第8選區橫跨2個立委選區，也讓外界開始揣測，她此舉是否在為2028年立委選戰提前布局。對此，媒體人黃揚明預言，江怡臻恐被綠營操作為「對李四川的選情沒信心」。
江怡臻透過聲明表示，經過長時間沉澱與思考，基於個人生涯規劃，決定不再投入2026年新北市議員選舉。她感性提到，擔任議員8年來累積了無數珍貴回憶，感謝支持者一路相伴，讓她的人生更加豐富。江怡臻也強調，在剩餘不到200天的任期內，仍會全力監督市政、爭取地方建設，不辜負選民託付。
瞄準2028是正確選擇！黃揚明：綠營恐操作「看衰李四川」論述
對於江怡臻突然宣布不連任，黃揚明分析，如果江怡臻是為了布局2028年立委選舉，那麼此刻的決定是「正確的」。不過，他也提醒，民進黨陣營勢必不會放過這個話題，接下來可能會大打政治操作牌，將江怡臻的不連任解讀為「對國民黨新北市長參選人李四川的選情沒信心」。
黃揚明續指，綠營甚至可能進一步渲染，江怡臻是因看好民進黨立委蘇巧慧當選新北市長，所以才提前卡位未來可能出現的立委補選機會，才會在此時宣布不連任議員。他更斷言：「等著瞧吧！」預告相關攻防恐怕很快就會在選戰中上演。
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