江怡臻震撼退選！知情人揭「背後盤算」 國民黨新北市黨部回應了

政治中心／林昀萱報導

國民黨新北市議員江怡臻宣布將不參與2026年新北市議員選舉。（圖／翻攝自江怡臻臉書）

國民黨新北市議員江怡臻9日在臉書宣布，基於生涯規劃，將不參與2026年新北市議員選舉，為當地選情投下震撼彈！據傳，江怡臻下一步將會出任國民黨新北市長參選人李四川競辦發言人，全力輔選李四川。對此，有知情人士分析背後佈局，國民黨新北市黨部也做出回應。

江怡臻9日在臉書宣布不參與議員連任選舉，強調剩下不到兩百天的議員任期，會更努力監督、更用心爭取，「謝謝您們，我們一起，讓新北更好。」受到人口變動影響，江怡臻所在的第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員席次將自10席減少為9席，她的退出也牽動各黨派佈局。國民黨目前該選區有洪佳君、林金結、江怡臻、呂家愷及黃永昌5席議員，其中黃永昌因助理費案緩刑未獲提名。在江怡臻拋出不選消息後，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，由於提名作業已完成，她不選來得突然，將了解整體情況後再作出因應。

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據《民視新聞網》報導，地方盛傳江怡臻下一步可能出任李四川競辦發言人。另外，有知情人透露，江怡臻不選恐牽涉到2028年國民黨中央不分區立委名單佈局。若獲得黨內高層力薦列入不分區安全名單，江怡臻就可以跳過選舉席次縮減的地方戰進軍國會，是一場「以退為進」，維持政治能量、開闢新戰場的精準計算。

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