江怡臻「備戰立委選舉」不連任議員？蘇巧慧：尊重每個人的節奏

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記者劉秀敏／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧蘇出席新北市中藥商業同業公會80週年慶（圖／翻攝畫面）

國民黨新北市議員江怡臻9日午間宣布，基於生涯規劃將不參與2026年新北市議員選舉，為土樹三鶯議員選情拋下震撼彈，雖然國民黨稱江怡臻將出任新北市長參選人李四川競辦發言人，但由於其選區與民進黨新北市長參選人蘇巧慧的立委選區重疊，外界也關注是否備戰立委選舉。對此，蘇巧慧今（10）日受訪回應，尊重每個人、每個陣營的節奏，選戰還有171天，她會更努力再次走遍新北每個角落，告訴大家「蘇巧慧還有新北隊都準備好了！」

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蘇巧慧今日上午出席新北市中藥商業同業公會80週年慶，針對江怡臻宣布不競選連任，將出任李四川競辦發言人，但外界也關注下一步是否參選立委一事，蘇巧慧受訪表示，每個人、每個陣營都有自己的節奏，這都尊重。

蘇巧慧說，至於他們，真的就是把握最後時間，今天是選戰倒數171天，他們會更努力，把29區再一次走遍各個角落，看到更多鄉親、更多不同族群，告訴大家「蘇巧慧還有新北隊都準備好了！」

蘇巧慧表示，希望未來的新北市能夠有城市品牌、城市行銷，在地人認同、外地人喜歡，「這樣美好的新北市，我們就快要迎接這個時代了」。

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