江惠真校長二十年教育實踐「打造可複製的國際實驗教育典範」

【警政時報 林照東／專題報導】在臺灣談論實驗教育與教育創新，從來不乏理念與熱情，但真正稀缺的，是能將理念長期落實、把創新制度化，並為學校建立清楚定位與可延續發展模式的教育領導者。回顧江惠真校長超過二十年的教育經營歷程，從技職體系、普通高中到國際與實驗教育現場，她所累積的，不是零散改革，而是一套以學生為核心、同時能回應世界趨勢的學校發展模型。

江惠真校長長期深耕適性教育、國際課程與產學合作，致力打造可複製、可延續的高中教育發展模式，成為臺灣實驗與國際教育的重要推手。（圖／江惠真校長提供）

提前實踐適性教育與情緒學習 以學生為教育核心

當適性教育與情緒學習（SEL）近年成為教育政策關鍵字時，江惠真校長早已在校園現場深耕多年。早在民國85年，她即推動綜合高中校本課程，讓學生在共同基礎之外，依興趣與能力選擇學習方向；民國88年，更進一步導入技職選修課程，打破學術與技職的僵化分流，讓學生透過探索逐步發展自身優勢。

江惠真校長以「生命工程」為核心，整合課程設計、教師專業、國際教育與服務學習，建構以學生被啟發、被肯定、被發展為目標的整體教育理念與實踐架構。（圖／江惠真校長提供）

江惠真校長指出，學生不是被分類的對象，而是需要被理解、被引導、被支持的個體。她也長期主張，學生的自我覺察、學習動機與心理安全感，是所有學習成效的基礎，因此情緒學習不只是輔導室的工作，而是被納入課程設計、校園文化與師生關係的整體架構中 。

超前部署國際教育 建立高中實驗教育完整雛形

約在九年前，當多數高中仍在摸索雙語與國際教育方向時，江惠真校長已完成多項結構性突破。她率先推動臺灣與美國高中雙聯學制，導入與全球五十多所大學聯盟合作的 IFY 大學預科課程，並通過 IBDP、IBCP 國際文憑課程認證，同時系統性實施全英語授課（EMI）。

江惠真校長規劃三層次國際課程，從深度學習、雙語實驗到IBDP、IBCP與IFY進階學習，系統性培養學生全球素養與國際移動能力。（圖／江惠真校長提供）

此外，透過與美國、加拿大、澳洲、瑞士、瑞典等海外姐妹校進行同步線上合作教學，讓學生在自然學習情境中使用英語進行探究與合作，使語言真正成為學習工具，而非僅止於考試科目 。

國際化不等於去在地化 在地議題連結全球視野

江惠真校長所推動的國際課程，並非複製他國模式，而是以臺灣在地議題為起點，與國際夥伴展開深度對話。學生從自身文化、社會與產業出發，在理解世界的同時，也重新看見自己，落實「在地扎根、全球連結」的課程國際化精神。

她每年邀請海外學者、專家與學生舉辦混成式國際高峰會，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心議題，培養學生兼具國際觀點與在地行動力的能力 。

江惠真校長帶領學生至德國柏林西門子公司見學未來能源方案。（圖/江惠真校長提供）

產學合作走入高中課程 真實世界成為學習現場

在產學合作與課程創新上，江惠真校長同樣走在全國前端。她與臺北科技大學、西門子、達明機器人等高教與產業夥伴合作，推動「AI三師學堂」，結合教授、工程師與教師共同設計跨域課程。

此一模式成功將原本多見於技職體系的產學合作，延伸至普通高中，發展出科普、資訊專題與跨域專案課程，讓學生在專題與實作中理解科技、產業與社會之間的真實關係 。

帶領青年赴瑞典阿比斯庫科學研究站了解永續政策專題。（圖/江惠真校長提供）

海外學習制度化 每一次出國都是一門課

自民國94年起，江惠真校長即推動教育旅行，並逐步發展為海外技職實習與國際學習計畫。她強調，海外學習不是短暫參訪，而是一套完整課程設計。

學生赴海外時，皆結合當地標竿領域，如瑞典的永續發展、德國的未來能源、法國的藝術文化等，每一趟海外行動皆具備明確學習目標、課程設計與成果轉化機制，讓國際經驗成為學生成長的重要關鍵 。

帶領學生在德國巴爾德內湖畔辦理Art Party，分享臺灣寺廟建築及文化創作。（圖/江惠真校長提供）

跨體制教育領導 為學校建立可延續的品牌定位

從南港高工到中正高中，再到國際與實驗教育現場，江惠真校長不只是改革課程內容，而是為每一所服務過的學校，清楚定位其優勢與人才培養方向，並建立可辨識、可延續的校園品牌。

其教育實踐成果亦獲得制度性肯定，包括教育部師鐸獎與校長卓越領導獎，顯示其長期教育領導力與課程創新已獲國家層級認可 。

面向未來教育挑戰 回應AI與全球人才流動

面對AI快速發展與全球化趨勢，江惠真校長指出，教育已無法僅靠實驗精神回應變局。她提出三大方向作為未來實驗教育與校園文化藍圖：跨文化溝通與理解成為校園基調、符合世界標準的課程是學校必備資源、世界認同的學習歷程與課程履歷，才是全球移動人才真正需要的教育成果。

她以二十餘年的實踐經驗證明，當學校既理解學生，也理解世界，教育才能真正成為連結未來、培育人才的關鍵力量

