江振誠樂當「她」二廚煮鹹粥 曝醫生阿公行善背後故事

江振誠（左）跟媽媽一起料理充滿江家味的「鹹粥」。（TVBS提供）

由TVBS前主播、製作人蔣雅淇帶路，每集拜訪一位暖廚、介紹一道關於「家」的獨門料理的《暖廚家味》，第一集由國際名廚江振誠打頭陣，與媽媽攜手烹煮屬於江家人情味的「鹹粥」，感性表示一碗鹹粥蘊含著江振誠的醫生阿公對病人的關懷與分享。

江振誠帶著蔣雅淇逛家門外認養的稻田，以及當地傳統市場的魚攤，還開箱親手設計的宜蘭住家，讓觀眾一窺國際名廚的廚房模樣。江振誠說，他這次選擇與媽媽聯手熬煮「鹹粥」，源於過去家中三代同堂的回憶；他透露，身為醫生的阿公會在替家境不優渥的病人看診後，端上一碗熱騰騰的鹹粥招待他們，並告訴對方「不用收錢」。

對江振誠而言，鹹粥有飽足感又有誠意、代表滿滿的台灣味。江振誠每到國外，也總會以鹹粥介紹自己是從哪裡來，藉由鹹粥帶出自己料理的態度─「分享」，他還透露：「小時候上學，媽媽會幫我準備2個便當，一個自己吃、另一個就可以和同學分享。」

江振誠難得和媽媽在鏡頭前聯手做料理，他樂得當起二廚，江媽媽一聲：「弟弟，給我那個胡椒！」江振誠立刻將胡椒撒進鍋中，配合默契滿分，隨後他主動幫媽媽熬竹筍高湯，還在鏡頭前示範秘訣；他將竹筍直接丟進鍋裡熬煮，結束才將竹筍去皮，「如此高湯既能有竹筍的鮮味，竹筍本身也不會失去甜味。」

江振誠對食物的態度，不少傳承自媽媽充滿愛的料理哲學，他表示從小媽媽料理三餐從不是煮一桌菜而是四桌菜，他解釋家中三兄妹和爸爸，每人口味都不同，所以媽媽每天都要煮出各自搭配的套餐，「若一個人吃三道菜，五個人就要端出十五種菜色」。這份將對方放在心上的愛，讓江振誠體會，真正的美味不只來自技巧，更是源自為所愛之人付出的溫暖與心意。

《暖廚家味》不單是節目，也是一項慈善計畫，將急難公益救助結合線上料理課程，凡購買一套課程，等於認捐一份支撐弱勢家庭2個月基本所需的「食物包」。節目中，暖廚陣容堅強，除了國際名廚江振誠，還包括晶華軒主廚鄔海明、明福台菜創辦人林麗珠、米其林一星NOBUO主廚李信男、冠軍麵包師陳耀訓等10人，每一位暖廚都將帶著觀眾上山下海，親自傳授市場採買、挑選心法，分享料理美味的獨門秘訣！也藉由烹煮食物的過程，分享自己對於家與家人的情感與意涵。《暖廚家味》12月20日起，每周六下午1點TVBS 42頻道、每週日下午4點MOD精采台播出。

