江振誠《暖廚家味》攜手媽媽熬鹹粥

記者戴淑芳／台北報導

TVBS推出暖心實境節目《暖廚家味》，由前主播蔣雅淇帶路，每集拜訪一位暖廚，介紹一道關於「家」的獨門料理。第一集由國際名廚江振誠打頭陣，與媽媽攜手烹煮屬於江家人情味的「鹹粥」。

《暖廚家味》不單是節目，也是一項慈善計畫，將急難公益救助結合線上料理課程，凡購買一套課程，等於認捐一份支撐弱勢家庭2個月基本所需的「食物包」。

節目中，每一位暖廚都將帶著觀眾上山下海，親自傳授市場採買、挑選心法，分享料理美味的獨門秘訣！也藉由烹煮食物的過程，分享自己對於家與家人的情感與意涵。

廣告 廣告

江振誠在節目帶著蔣雅淇逛家門外認養的稻田，以及當地傳統市場的魚攤，還開箱親手設計的宜蘭住家，讓觀眾一窺國際名廚的廚房模樣。

江振誠與媽媽聯手熬煮的「鹹粥」，源於過去家中三代同堂，阿公是醫生，阿公為家境不優渥的病人看診後，會端上一碗熱騰騰的鹹粥招待他們，並告訴對方「不用收錢」。

對江振誠而言，鹹粥有飽足感又有誠意、代表滿滿的台灣味。江振誠每到國外，也總會以鹹粥介紹自己是從哪裡來，藉由鹹粥帶出自己料理的態度─「分享」。

《暖廚家味》12月20日起，每週六下午1點TVBS 42頻道、每週日下午4點MOD精采台播出。