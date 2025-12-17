江柏樂小16歲妻被爆是「富商前任」 穩交10年情史曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



資深命理師江柏樂時常上節目，以命理角度解析時事、社會議題，在台灣具有相當高的知名度，被封為「命理教父」。他與小16歲妻子雯雯結婚多年，育有2子，婚姻幸福甜蜜，他還曾在社群上曬出與老婆出遊合照放閃。沒想到今（16日）週刊爆料雯雯疑似是八旬王姓地產富商的前女友，2人曾有一段持續了十年的感情。然而雯雯母親反對這段戀情，委託江柏樂幫女兒斬桃花，最終江柏樂、雯雯相戀結婚。





江伯樂小16歲嫩妻被爆「曾與富商穩交」 他「送房當真愛」10年情史全曝光！

江柏樂（左圖、右圖右）小16歲妻（右圖左）被爆是「王姓富商前任」，穩交10年情史曝光。（圖／翻攝自江柏樂臉書）

先前網紅「仙塔律師」捲入靈骨塔詐騙案，被爆出與王姓富商參加飯局，舉止親暱、貼臉合照。根據《鏡週刊》 報導，王姓富商已年過八旬，常每日豪擲數十萬元，邀請名流貴婦共進高檔餐宴。報導中揭露，近日富商在飯局中分享過往時，抖出驚天秘辛，「命理專家江柏樂的妻子雯雯，其實是王OO愛情長跑10年的前女友」。

江伯樂小16歲嫩妻被爆「曾與富商穩交」 他「送房當真愛」10年情史全曝光！

江柏樂（左圖、右圖右）受託幫斬桃花，與小16歲妻（右圖左）相識結婚。（圖／翻攝自江柏樂臉書）

《鏡週刊》 還詳細報導3人間感情糾葛，當年雯雯還在就讀大學，王姓富商與雯雯跨越年齡的差距相愛，戀情穩定維持10年之久。王姓富商還贈送她鉅額房產，更稱她是自己人生中少數的「真愛」。沒想到雯雯媽媽得知後，反對2人在一起，於是找上命理師江柏樂斬桃花，斬斷女兒與富商的戀情。沒想到意外促成江柏樂與雯雯相識，最終相戀、結婚生子。不過相關說法未經本人證實，真實性存疑。





