江柏樂小16歲嫩妻情史遭挖！曾戀80歲富商10年 「斬桃花」竟斬出老公

江柏樂和妻子雯雯結婚多年，感情幸福美滿。翻攝江柏樂臉書

知名風水師江柏樂有「七億身價命理專家」之稱，與小16歲的老婆雯雯結婚多年，育有兩子，前陣子才因為「粿粿王子」事件感嘆演藝圈男女關係混亂，沒想到如今雯雯卻被爆出，曾與高齡80多歲的地產富商王廣德交往長達10年，而王廣德正是先前捲入網紅仙塔律師風波的爭議人物。

地產大亨自曝「真愛」往事 年齡差距太大遭反對

據《鏡週刊》報導，王廣德在一場飯局中憶當年，私下透露他與雯雯相識於女方還是大學生時期，兩人展開一段相差數十歲的忘年戀，感情維持近10年，他不諱言自己當年對雯雯極為認真，不僅出手闊綽，還曾贈送台北天母房產，更形容對方是人生中少數的「真愛」，然而，這段戀情最終因為年齡差距過大，遭雯雯母親強烈反對。

女方媽媽主動攤牌 斬桃花斬出命理師姻緣

據悉，雯雯媽媽發現女兒名下竟多了一棟房產後，主動找上王廣德攤牌，並透過友人介紹，請命理師江柏樂「作法斬桃花」，希望斷掉這段關係，令人意外的是，斬桃花後，雯雯對王廣德逐漸疏離，卻轉而與江柏樂相戀，最終步入婚姻，然而王廣德至今難忘舊情。

雯雯媽找上江柏樂幫忙斬桃花。翻攝江柏樂臉書

江柏樂曾自豪「親自作法」 符咒有效每天都很累

江柏樂過去從汽車業務轉行命理後，靠頻繁登上談話性節目打開知名度，學生遍及兩岸三地與東南亞，他也曾在節目中大方分享，自己剛結婚時曾親自為妻子「作法砍桃花」，自豪符咒至今有效，笑稱老婆只愛他一人，性生活美滿，「每天都很累。」



