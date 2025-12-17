江柏樂爆「施法奪愛」娶小16歲嫩妻！她曾交往富商 詹惟中不忍鬆口了

記者蔡維歆／台北報導

命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此詹惟中也回應了。

詹惟中今錄影受訪表示：「他是我最好的朋友之一，命理界也很挺我。那他也結婚生小孩了，我希望他健康，過往的事情不論是真是假，我們給他最大的祝福，老婆賢慧小孩乖巧，我們雖然有段時間意見不合，但這幾年都變成好朋友互相關心，他也會來我的臉書給我鼓勵支持。」

外界好奇命理師是否因「洩露天機」而招災，對此，業界有兩派看法，命理師江柏樂認為：「多少有關係」。（圖／翻攝自江柏樂FB）

而詹惟中先前因在社群媒體貼出面相示意圖，遭疑影射日本首相高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發台日兩地網友批評與撻伐，女兒在日本開的民宿也被酸民攻擊。對此詹惟中今錄《醫學大聯盟》也表示：「這段時間風風雨雨，自我檢討也很多，我覺得生命中有家人離異、血光刀傷破產都是生命中的一個考驗，我覺得被不具名的人檢討也是我們自己要面對，我不是內政部長也不是外交部長，我講的話也沒有那麼代表性，我常上電視也被主持人講尖嘴猴腮，但我不應該講到政治，謝謝這些人給我指點。」他最後也強調這段時間工作照接，演講照跑，自己新的一年預言還是很準，「希望大家遠離火災車禍酒駕跟官司問題，大家都能走出痛苦，平安健康。」

