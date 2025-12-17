江柏樂「斬桃花」斷情！嫩妻10年感情史曝光

娛樂中心／王靖慈報導

命理大師江柏樂近日話題不斷，他與嫩妻的16歲差老少配婚姻再度成為話題焦點。隨著妻子被挖出與「王姓富商」多年的感情史外，江柏樂以前就自曝，剛結婚時為了不讓嫩妻變心，親自對老婆「作法」，沒想到話題又意外再掀起大家對3人以前的感情糾葛，討論熱度不停。













江柏樂「作法斬桃花」斷富商10年情！小16歲嫩妻昔收天母房「感情史被挖出」

江柏樂（右）與妻子（左）相差16歲。（圖／翻攝自「江柏樂」臉書）





江柏樂為台灣知名的命理師，深耕風水領域多年，時常在公開平台與節目上分享觀點，之前曾接受過《蘋果日報》專訪，分享自己親自替妻子作法，其為了拴住嫩妻的心，甚至透露獨門斬桃花的大絕招，還強調符咒效果顯著，笑稱婚姻幸福：「每天都很累」。因近日嫩妻與富商戀情史被傳出引發熱議，江柏樂於今（17）日透過《壹蘋新聞網》訪問，驚訝表示自己不知情，並稱：「我真的不知道（這件事），我也不知道他（王姓富商）是誰？做什麼的？」，語氣中充滿了無奈。

江柏樂（左）妻子雯雯（右）最近被挖出與富商的戀情。（圖／翻攝自「江柏樂」臉書）

事實上，據《鏡週刊》報導指出，王姓富商稱與雯雯仍是大學生時期時兩人就相識，並交往長達10年，儘管年齡差距10歲，仍被他視為難得的真感情。且戀愛期間他對江柏樂妻子出手闊綽，曾贈與台北天母房產，被江柏樂妻子的母親發現後，她強烈反對兩人戀情，並希望女兒能回歸正常生活。為此，江柏樂妻子的母親才請友人介紹，找上命理師江柏樂，想透過「斬桃花」方式切斷這段感情，隨後江柏樂妻子確實與王姓富商逐漸疏遠，卻也轉而與江柏樂發展感情，最終步入婚姻。

















