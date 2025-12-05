江海大樓又有哏！10隻超巨「生猛海鮮」路面走 在地人看呆：真變海產店

記者羅欣怡／新竹報導

江海大樓前的人行道上出現10隻帝王蟹。（圖／翻攝自Threads）

新竹縣竹北著名標的物「江海大樓」，以「變裝牛」打響名號，近日不但將外牆漆成大海顏色，又放了17公尺的船錨，被網友笑稱為「海產店」。沒想到，今（5日）上午，在江海大樓前的人行道上竟出現10隻超巨「生猛海鮮」，再次引來網友熱議。

10隻活生生的帝王蟹，引起路人側目。（圖／翻攝自Threads）

「剛剛有海嘯嗎？」有網友在Threads上發文，經過江海大樓時，看見地面上有10隻超大的帝王蟹，每一隻都還活跳跳，10隻帝王蟹各據一小塊地，網友笑說「走過去差點被夾到！」

比人臉還大的帝王蟹。（圖／翻攝自Threads）

貼文才PO出2小時，已經吸引近10萬人觀看，網友紛紛留言「哇塞 好荒謬的畫面」、「可以去抓回家嗎」、「新竹人想吃帝王蟹是地上隨便抓就有了嗎 我以為你們地上只有貢丸」、「不是啊 大家都只想著抓回去吃，只有我想認養給他洗個熱水澡嗎」、「竹北已經富到這種程度了」、「真的變海產店了」。

帝王蟹在人行道上展示完後，又裝箱帶回大樓。（圖／翻攝自Threads）

不過據了解，這只是江海大樓客戶送上要感謝企業員工的大禮，在一樓展示完之後，全部都裝箱，準備讓廚師料理。除此外，「江海大樓」消失2年的變裝牛日前換裝重回大樓前，但原本站的位子，已經被17公尺高的船錨佔據，牛牛只能依偎在船錨旁，看起來小鳥依人，這次又多了10隻帝王蟹在路上「趴趴走」，再添話題。

