江淑娜消失10年突現身！驚人模樣險認不出 跟上二姐江蕙腳步重返演藝圈

記者鄭尹翔／台北報導

由高雄流行音樂中心主辦的第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會，今年確定於 5 月 9、10 日母親節檔期在高流海音館盛大登場，活動邁入第 5 屆別具里程碑意義。昨（6日）舉辦售票記者會，正式宣布演出陣容與主持卡司，也回應歌迷最關心的「夢幻名單」邀請進度，其中包含去年在金鐘獎舞台復出的江淑娜。

江淑娜驚喜現身金鐘獎。（圖／資料照）

高流表示，江淑娜確實在今年《真愛秀．藍寶石大歌廳》的邀請名單之中，製作團隊相當期待她能重返藍寶石舞台，延續秀場精神，帶來經典台語作品演出。不過江淑娜方面回覆，目前已有其他演出與工作規劃，時間上無法配合，因此婉拒此次邀請，讓不少歌迷感到惋惜。

廣告 廣告

《真愛秀．藍寶石大歌廳》自開辦以來，始終以復刻傳統秀場文化、向台語音樂黃金年代致敬為核心精神，今年以「咱攏五吉」為主題，象徵第五屆圓滿里程碑，也以台語諧音傳遞「我們都有錢」的祝福，呼應庶民娛樂與世代情感連結。

本屆演唱會將由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並邀集「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺，以及張秀卿、王瑞霞等共 11 位實力派藝人輪番獻唱，打造原汁原味的藍寶石大歌廳舞台。主辦單位也強調，未來仍會持續關注江淑娜的動向，期待有機會再度促成合作，為歌迷圓夢。

更多三立新聞網報導

葉啟田花光財產賠1億！宣布想再選立委 此生最大願望曝光

侯怡君首露面回應！遭控小三上位怒告張金鳳 從從容容吐5個字

獨家／侯怡君悲痛曹西平過世！曝私下超暖舉動 和大家所想的完全不一樣

獨家／曹西平猝逝！苗可麗悲痛回憶母親也夢中猝逝 改變人生觀家人優先

