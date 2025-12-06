江湖大嫂「漢嫂」意外殞命 本月21日舉辦告別式 治喪委員名單曝光

記者莊淇鈞／新北報導

漢嫂告別式將在本月21日舉行。（圖／民眾提供）

「關渡王」漢哥黃正雄的遺孀，江湖人稱「漢嫂」的陳雅秋上個月（11月）24日，因不熟路況加上夜間視線不佳，將車子開進磺港漁港內墜入海裡意外辭世，將於本月（12月）21日舉行告別式，治喪委員會名單今天曝光，由立委吳思瑤、洪孟楷及蘇巧慧等擔任榮譽主委、新北市議長蔣根煌擔任主委，市議員蔡錦賢擔任總幹事，涵蓋朝野民代，由於漢嫂宛如鄰家大姊、急公好義、助人無數，猝逝令親友扼腕、痛惜，治喪名單全由雙北民代擔任，表達親友對外導正，誤傳漢嫂為黑幫的刻板印象。

漢嫂目前設靈北投區中央北路桃園國中旁，布置素淨典雅。（圖／民眾提供）

道上稱「關渡王」、漢哥的黃正雄早年稱霸關渡，由於堅拒毒品、詐騙，有所不為，凝聚當地志同道合的力量，稱霸一方，雖出身天道盟，由於地方實力雄厚，包括時任天道盟主圓仔花鄭仁治也想與他結盟，加上地緣關係，漢哥也與北聯幫精神領袖、幫主交好，也是道上有名號的縱貫線之霸。

漢嫂告別式治喪委員會名單。（圖／民眾提供）

其妻子陳雅秋江湖人稱「漢嫂」，「漢哥」辭世後，原本就熱心助人的漢嫂仍大方支應來自江湖、鄰里、民代、宮廟的紅白帖、宮慶、募款及弱勢等各方所需，助人、結緣無數。57歲的「漢嫂」陳雅秋，上月24日凌晨因不熟悉路況，不幸在金山區磺港漁港墜港身亡，曾受她恩惠者感念她的恩情，出錢出力籌辦盛大後事，因陳雅秋仍有高堂，親友原本想低調辦後事，但太多受漢嫂恩惠者的好意持續湧入，漢嫂目前設靈北投區中央北路桃園國中旁，布置素淨典雅，給人歡喜、清淨，符合她生前的低調、優雅。

漢嫂開賓士車意外墜海瞬間。（圖／翻攝畫面）

親友說，雖然漢哥被歸類為黑道，但漢嫂陳雅秋只是夫唱婦隨，相夫教子，加上人面廣，包括警方辦案，道上、地方有疑難雜症，還是資源有限的里長上門，漢嫂都會大方資助，對於她被歸類為黑道，還受到警方關注，除替漢嫂抱不平，也對家屬、後代造成二度傷害。

道上角頭說，「漢嫂」在地方行善、做人做事成功，她意外猝逝，讓地方、至親都很扼腕，至今仍難以接受。曾受惠者最近送來整排高聳米塔，初估多達三千斤的白米，親友將秉持漢嫂濟助弱勢的立場、心意，持續行善，預計將這批白米提供孤兒院、及關渡地區弱勢家庭，讓他們可以過個好年，延續漢嫂善念。

