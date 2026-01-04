江湖救急 上網求藥：有沒有史蒂諾斯

基層藥師直言，安眠藥易於取得，造成用藥氾濫，呼籲衛福部加嚴管制。圖為常見的各式安眠藥。（本報資料照片）

不少人服用史蒂諾斯改善失眠，近日有民眾在社群媒體發文，「有沒有人有史蒂諾斯？」稱自己需要「江湖救急」。不過，史蒂諾斯是第四級管制藥品，未經醫師處方取得，恐觸犯《毒品危害防制條例》或《藥事法》。藥師直言，管制藥品不限定精神科開立，家醫科、消化科、骨科都可開，易於取得造成嚴重氾濫問題，呼籲衛福部加嚴管制。

有網友發文稱自己需要2顆史蒂諾斯，因為藥放在家裡，沒有藥會睡不著，希望網友「救命」，還說「只要我做得到，一定報答你」。其實，這類現象並不罕見，社群平台、通訊軟體充斥著相似訊息。

衛福部食藥署表示，史蒂諾斯（Stilnox）主要成分為佐沛眠（Zolpidem），屬第四級管制藥品，也是第四級毒品，僅供醫藥及科學用途，為醫師處方用藥。若使用來源不明或非法取得的藥品，涉及《毒品危害防制條例》所稱毒品，須負相關法律責任。若販售給他人，亦可能觸犯《藥事法》無照藥商相關罰則。

藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，史蒂諾斯屬於苯二氮平類（BZD）超短效藥物，對入睡障礙非常有效，加上名氣大，所以最常被使用，但可能有短期記憶喪失、夢遊等副作用。

曾有睡眠障礙患者因過度依賴藥物，出現嚴重副作用，睡著時拿著刀片劃傷自己的臉，也有人大白天夢遊，跑到百貨公司刷了3、4萬元，醒來才發現家裡大包小包。王明媛表示，長時間使用安眠鎮定藥物會有依賴、成癮性，且不容易戒除，應嚴格管制。

現行開立管制藥品不限精神科，例如內科、家醫科、婦產科甚至骨科都有，民眾只要表達有睡眠困擾，刷一下健保卡就能取得。基層藥師協會理事長沈采穎直言，史蒂諾斯黑市猖獗和管制太過寬鬆有關，曾有婦產科醫師一次開立3個月的份量給孕婦，根本不合理！

沈采穎指出，不少診所以安眠藥來「養客源」，患者抱怨兩句「不好睡」就給藥，把學校的醫科教育都拋到腦後。她呼籲衛福部加嚴管理，例如第一次限由精神科醫師診斷開立，後續再開放其他科別開立，避免造成民眾不便，也能杜絕氾濫問題。