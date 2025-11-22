「江湖最後大嫂」劫囚救夫！1分鐘脫逃過程全曝光…現場監視器畫面瘋傳

阮女被封為「江湖最後一個大嫂」。圖／翻攝自柬中時報

柬埔寨柴楨省初級法院11月18日上午發生一起震驚全球的持槍劫囚事件，一名越南籍女子自11月中旬就為了救出因涉毒遭羈押的丈夫的精心策劃，不僅租車、購買槍械、事前踩點，案發當天更直接把槍交到丈夫手中，讓6名囚犯短暫成功逃脫。整段過程被法院監視器完整拍下，但6名囚犯而女子全在當天落網，而女子的自白與劫囚全過程也引發各界關注。

越南女子精心策劃救夫！劫囚脫逃全程曝光

根據《柬中時報》、《高棉時報》等柬埔寨媒體報導，這件劫囚事件的起因，主要源於越南籍阮姓女子的29歲丈夫因涉犯毒品販運、非法禁錮等案件，於今（2025）年1月20日遭逮後羈押候審，開庭日訂於11月18日。為了拯救丈夫，阮女事發當天將車停在法院前方，假裝是被告家屬潛入法院停車場，見到押解車抵達、6名罪犯下車之際，阮女突然靠前、偷偷遞給丈夫一把手槍。

阮女丈夫奪過槍後對著眼前警衛連續開槍示警，全然不顧押解警察一度對空鳴槍阻攔，最終6人與阮女一起衝出法院大門後，迅速登上阮女事先準備的黑色汽車，整個脫逃過程不超過1分鐘。這起事件造成1名員警輕傷，其他囚犯與民眾未受影響。

越南女掏槍協助6囚犯逃獄。圖／翻攝自網路

警方獲報後立即派員追捕，並在1個半小時後發現其中一輛疑似逃逸車輛墜入池塘，在現場逮捕一名逃脫中的囚犯，最終成功在當天傍晚將6名脫逃囚犯全數逮捕，其中包括劫囚主謀阮女。阮女被捕後向警方供出藏匿武器的位置，並於19日在警方押送下前往藏匿地點，在現場找到K54手槍1把、內含7發子彈的彈匣1副；警方在後續調查中也查扣另1把K54手槍、多支AK步槍與武器、涉案逃逸車輛。

阮女在警方問訊時也坦承所有犯案過程，她先是在14日向一名柬埔寨男子租了一輛黑色汽車，作為脫逃行動的交通工具，接著在16日透過Telegram聯繫一名身份不明的男子，並以1500美元（約4.7萬元新台幣）購入1把K54手槍。阮女17日開車前往柴楨市後，在河邊的一間旅館入住，當晚還出門前往法院、熟悉周邊環境，為隔日的脫逃行動做最後確認。

報導指出，涉案的6名囚犯與阮女訊後皆已移送法院，而6名囚犯原訂於18日受審的案件將無限期延後，甚至另外面臨逃獄罪的指控；柬埔寨內政部則表示，後續將追查槍械來源，初步懷疑涉及越南跨境走私有關，全案始末仍待調查釐清。消息曝光後在柬埔寨與中文社群平台掀起熱議，不少網友更因阮女的「劫囚救夫」，將其封為「東南亞第一深情」、「江湖最後一個大嫂」，一時之間竟聲名大噪。



