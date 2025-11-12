江漢聲看診遇襲 輔大譴責暴力、追究到底

▲輔仁大學校訓「真善美聖」。圖／截自輔大官網

[NOWnews今日新聞] 新北市輔仁大學附設醫院名醫、輔仁大學前校長江漢聲，昨（11）日下午在診間看診時遭到男子持美工刀刺傷，導致其右手腕及左腹部受有刀傷，所幸及時治療並無生命危險；攻擊者也被起底是輔大哲學系的肄業生。輔仁大學今發聲，作為一所天主教大學，此暴力事件違背核心價值，重申對於對暴力的唾棄以及零容忍。

攻擊江漢聲者為30歲的曾姓男子，昨日在泌尿科就診時，拿出預藏好的美工刀攻擊江漢聲，導致江右手腕刺傷及左腹部擦挫傷，立即跑出診間。保全見狀後，上前將曾男制伏並報警，警方獲報到場後將曾男逮捕，後續依殺人未遂、恐嚇及依療法等罪嫌送辦，經複訊後遭聲押禁見。

由於江漢聲擔任輔大校長期間曾涉及掏空財產，2019年續任校長時遭到不少校內人士不滿抗議，甚至發起無限期罷課；據悉曾男就是其中一位，今年8月江獲判無罪後，也臉書上發文：「沒正義就沒有和平。」

輔仁大學表示，對於江漢聲在醫院遭到不理性暴力攻擊事件，表達最深切的關懷，同時對於施暴者予以最強烈的嚴正譴責，任何形式的暴力滋擾行為，不僅是對醫療秩序的無情傷害，更是對社會法治公然挑戰，絕不姑息，全力支持院方依法追究到底！

輔大承諾「我們絕對會保護每一位在職位上認真工作的教職員工。校方將作為全體同仁最堅實的後盾，立即協同附設醫院檢視相關安全防護措施，並為受到影響的同仁提供一切必要的法律協助與心理支持。」

輔大指出，作為一所天主教大學，堅守校訓「真、善、美、聖」，其核心價值在於傳播愛與和平。此次暴力事件，完全違背珍視的尊重與關懷，會持續倡導和平理性的溝通，拒絕一切形式的暴力敵意與傷害。懇請全體教職員工生與廣大校友們站在一起，共同守護輔仁大學這個大家庭，支持在醫療崗位上努力的同仁。

輔大醫院院長黃瑞仁昨日也在臉書表示，「謝謝大家的關心。江漢聲醫療總顧問一切平安，正在警局做筆錄提告！輔大醫院全力協助！醫療暴力 零容忍！」

