江熊一楓涉助理費案遭收押禁見 參選成變數 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣民進黨籍前議員江熊一楓涉助理費案遭調查，彰化地方檢察署今（6）日表示，檢察官認其涉嫌重大，且有勾串、滅證之虞，去年12月24日聲押禁見獲准，案件持續偵辦，細節不便透露。

江熊一楓在2022年議員選舉失利後，因前北斗鎮長李玄在涉犯貪污圖利等罪遭判刑定讞，2023年她代表民主進步黨參選北斗鎮長補選，卻敗給無黨籍顏宏霖。

江熊一楓雖連續遭逢2次敗選，但她對政治仍充滿熱情，面對今年九合一選舉，她早早表態，將回鍋參選今年彰化縣第七選區縣議員，近來積極出席地方活動。

去年12月溪州鄉發生軍方砲彈誤擊民宅事件，事發後縣議員李俊諭邀附近居民與軍方面對面溝通，江熊一楓也到場關切，如今捲入助理費案，參選恐有變數，但仍待司法調查結果而定。

近日地方流傳江熊一楓被收押消息，彰化地檢署今天證實她涉及助理費案，彰化地方法院法官認為，依證據可認被告涉犯檢察官主張之犯罪嫌疑重大，所犯係有期徒刑5年以上之重罪，有相當理由認被告有逃亡與勾串共犯之虞，且有羈押必要，依《刑事訴訟法》第101條第1項第3款規定，裁准羈押禁見。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞強調，民進黨一貫立場即不論任何黨派或任何黨員同志若涉有不法，一律配合檢調調查，勿枉勿縱。

針對縣議員提名部分，楊富鈞說，昨日已公告，1月12日至1月16日開放有志參選的黨員登記，若登記超額就會協調，協調未果再初選，預計1月底完成所有區域參選名單。

照片來源：取自江熊一楓臉書

