江熊一楓涉詐助理費遭羈押 民進黨廉政會立案調查

民進黨廉政會主委邱駿彥。曾薏蘋攝

民進黨彰化縣第七選區（北斗區）議員黨內初選，涉助理費遭羈押的參選人江熊一楓涉助理費案遭羈押，卻仍委託代理人完成登記，並民調勝出獲提名；民進黨廉政會今立案調查，廉政會主委邱駿彥表示，江熊一楓目前收押中，等出來後會請她到案說明。

民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓捲入助理費案遭調查，彰化地方檢察署今天表示，檢察官認其涉嫌重大，且有勾串、滅證之虞，去年12月24日收押禁見獲准。

不過，江熊一楓仍登記民進黨彰化縣議員初選，日前竟仍成功獲得提名，引發外界熱議；她也成為彰縣首例，遭羈押期間於初選獲勝、得到提名者。

【看原文連結】