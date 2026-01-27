江熊一楓選議員陳似梅不滿提告 彰化縣黨部尊重並配合司法程序 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣前議員江熊一楓，因為涉入詐領助理費案，遭到檢方羈押禁見至今，卻透過代理人赴民進黨彰化縣黨部登記參選縣議員。彰化縣議員參選人陳似梅今（27）日前往地檢署到彰化地檢署，對江熊的代理人提出偽造文書的告訴，申請假處分，暫緩民調及提名作業的進行。

陳似梅指出，根據民進黨彰化縣黨部公告，登記參選需要備妥2份登記申請書，一份共15頁登記申請書裡，好幾份切結書及同意書，都需要候選人本人簽名、蓋章，但代理人只拿了一份申請書要登記，縣黨部表示不符合規定。當天下午，登記快要截止前，代理人又拿了另一份申請書到黨部，但黨部發現，申請書裡必須本人簽名的筆跡明顯不一樣。於是黨部經表決，決定送交第三方公正機關，鑑定真偽。

「送鑑定不就可以清清楚楚嗎？到底在怕什麼？」陳似梅質疑，黨部在1月23日突然不送鑑定了，並稱是「經由江熊委任的律師出具證明」，被委任的律師是此案利害關係人，幫付錢的當事人出具聲明，並無法證明第２份共15頁的申請書，是否真為江熊一楓本人親簽。尤其，1月16日在場的黨部人員都親眼見證筆跡明顯不同。

陳似梅說，今日與丈夫黃盛祿到彰化地檢署，對江熊一楓的代理人提出偽造文書告訴，申請假處分，暫緩民調及提名作業的進行。她強調，必須先釐清資格，才符合正當程序的進行。

對此，民進黨彰化縣黨部回應，黨部尚未接收到司法機關任何通知資料不甚了解，但黨部尊重並配合司法程序。縣黨部強調，一向秉持公平公正立場協助辦理本黨同志登記參選作業，一切按照本黨規章程序進行，絕無偏袒任一參選人，黨部呼籲本黨同志團結一至為2026贏得大選。

照片來源：匯流新聞網資料照

