江瑞鴻見證企業贈車儀式 盼提升社福服務接送需求

市議員江瑞鴻穿針引線並見證名翎企業公司捐贈高雄市政府交通局復康巴士及社會局交通車贈車儀式。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

名翎企業公司捐贈高雄市政府交通局復康巴士及社會局交通車，高雄市議員江瑞鴻十七日表示，這份善行不只是捐一台車、交一把鑰匙而已，更是把「行動的便利」與「被照顧的安心」送到需要的人身邊。

江瑞鴻見證贈車儀式，他感到很榮幸能穿針引線，讓企業的善心與市府的需求能夠順利對接，促成這樁美事。

江瑞鴻指出，這也正是地方服務最珍貴的價值，把資源找對地方、把善意送到最需要的角落，讓每一份付出都能被看見，被善用企業有限公司。

江瑞鴻提到，此次捐贈交通局復康巴士與社會局交通車，對於行動不便者、身心障礙者、長輩就醫復健、以及社福服務接送等需求，都是非常直接而有感的提升。

他期待，未來這些車輛投入服務後，能增加接送量能、縮短等候時間，讓更多家庭在就醫、復健、外出參與社區活動時，不必再為交通煩惱，真正落實「交通平權、照顧到位」。

江瑞鴻也期待交通局與社會局能妥善運用這批車輛，做好調度與維護，把名翎企業公司的善意轉化為每一次準時抵達、每一趟平安接送，讓市民感受到高雄是一座有溫度的城市。