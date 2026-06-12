江祖平控下藥性侵偷拍！北檢追查9個月 依「強制性交」起訴龔益霆

【緯來新聞網】女星江祖平控訴三立副總經理龔美富之子龔益霆在交往期間下藥性侵、偷拍，消息震驚社會。北檢追查近9個月，認定龔益霆涉犯刑法第221條第1項強制性交罪嫌，依法起訴。



江祖平去年8月爆料，一名女演員向她哭訴遭電視台內部員工下藥性侵、偷拍裸照，直到9月間接承認自己就是「受害人」，並公布加害者全名和照片，在律師陪同下提告。

江祖平控訴三立副總經理龔美富之子龔益霆下藥性侵、偷拍。（圖／翻攝自江祖平Fans World臉書）

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士檢當時確認無管轄權，9月12日聲請高檢署核准移轉管轄至北檢，依涉嫌妨害性自主、妨害性隱私等罪名搜索約談龔益霆。龔益霆坦承與江祖平發生關係，但否認違反意願，也沒有下藥、偷拍等情事，檢察官訊後諭令100萬交保，並諭知他2年內禁止恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤被害人。



檢警持續調查，將龔益霆的手機送交專業機構鑑識，確實沒有查出任何可疑性的偷拍影像，再調閱北市消防局紀錄，確認當時119有接到指派救護車協助民眾就醫紀錄，但江祖平未上救護車，無法認定龔益霆的對其下藥或換藥。



另外，救護紀錄僅證明江祖平當時身體不適而服藥，事後向人質問、控訴自身遭遇的對話紀錄及3名證人證詞，檢察官認定龔益霆涉嫌違法意願強制性交罪嫌，對下藥及偷拍部分則未認定犯行。



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