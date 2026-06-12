江祖平控下藥性侵偷拍！北檢追查9個月 依「強制性交」起訴龔益霆
【緯來新聞網】女星江祖平控訴三立副總經理龔美富之子龔益霆在交往期間下藥性侵、偷拍，消息震驚社會。北檢追查近9個月，認定龔益霆涉犯刑法第221條第1項強制性交罪嫌，依法起訴。
江祖平去年8月爆料，一名女演員向她哭訴遭電視台內部員工下藥性侵、偷拍裸照，直到9月間接承認自己就是「受害人」，並公布加害者全名和照片，在律師陪同下提告。
江祖平控訴三立副總經理龔美富之子龔益霆下藥性侵、偷拍。（圖／翻攝自江祖平Fans World臉書）
士檢當時確認無管轄權，9月12日聲請高檢署核准移轉管轄至北檢，依涉嫌妨害性自主、妨害性隱私等罪名搜索約談龔益霆。龔益霆坦承與江祖平發生關係，但否認違反意願，也沒有下藥、偷拍等情事，檢察官訊後諭令100萬交保，並諭知他2年內禁止恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤被害人。
檢警持續調查，將龔益霆的手機送交專業機構鑑識，確實沒有查出任何可疑性的偷拍影像，再調閱北市消防局紀錄，確認當時119有接到指派救護車協助民眾就醫紀錄，但江祖平未上救護車，無法認定龔益霆的對其下藥或換藥。
另外，救護紀錄僅證明江祖平當時身體不適而服藥，事後向人質問、控訴自身遭遇的對話紀錄及3名證人證詞，檢察官認定龔益霆涉嫌違法意願強制性交罪嫌，對下藥及偷拍部分則未認定犯行。
★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ★
★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★
更多緯來新聞網報導
王嫚萱隔13年結婚又被問「毆打運匠」 無奈「過這麼久了」新婚尪反應曝
許冠文《破·地獄》歌神弟弟也愛慘了 女主角剛拿下影后宣佈來台謝票
其他人也在看
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
台新新光金首場股東會 吳東亮看今年樂觀
[NOWNEWS今日新聞]台新新光金控今（12）日召開股東會，這也是合併後首場股東會，由董事長吳東亮親自主持，他也再次向股東致上最深感謝及敬意，強調台新新光金去（2025）年7月24日正式完成合併，總...
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導彰化埔鹽分駐所長陳國銘、警員趙秉逸於本月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張署長強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。
高雄醫院爆登革熱群聚！70多歲女住院確診「鄰房再驗出4例」 急成立機動防疫隊
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導高雄市醫院發生登革熱群聚感染事件！疾管署今（12）日公告，指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，此前已二度住院，經採...
日本三景之一天橋立 驚見熊游泳出沒
日本三景之一天橋立 驚見熊游泳出沒
以為發票中400元！他填完卡號、OTP驗證碼想領獎 秒被盜刷2.4萬元
內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，當時他收到一封自稱某知名購物平台的電子郵件，信件標題寫著「電子發票中獎通知」，點開信件查看，內文提及他先前網購的電子發票中獎400元，指示他點擊連結兌換獎金。當事人表示，他平時網路購物次數多，就沒有多想...
藍白再聯手！「高虹安條款」三讀 莊競程怒轟：全台就1人適用
即時中心／温芸萱、黃彥翔報導今（12）日在立法院藍白黨團憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，外界質疑為替新竹市長高虹安參選2026年地方選舉解套，因此被稱為「高虹安條款」。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程通批，藍白「因人設事」，這條款全台幾乎僅高虹安一人適用，形同替特定政治人物大開後門。莊競程質疑，高虹安若對自身司法案件有信心，根本無須推動修法，怒轟藍白聯手以立法權干預司法。
蕭煌奇砸千萬玩股票 聽新聞當操盤手曾「3天蒸發一棟房」
金曲歌王蕭煌奇憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，在第37屆金曲獎強勢入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」以及「最佳作曲人獎」四項大獎，即將角逐生涯第五座台語歌王獎座。在金曲揭曉前夕，他更無預警拋出震撼彈，宣布將於今年9月再度登上台北小巨蛋，舉辦全新個人巡迴演唱會「BRAVO」，可謂雙喜臨門。而在音樂光環背後，蕭煌奇受訪時更罕見透露自己「隱藏版操盤手」的驚人身分，砸下8位數揮軍股市，甚至經歷過「3天蒸發一棟房」的驚心動魄體悟，引發外界高度關注。
爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養
爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養
川普稱和平協議快談成！伊朗官媒曝14點內容
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）原本預告要在週四晚間猛攻伊朗，但之後臨時喊停，並大轉彎聲稱與伊朗已就停止衝突達成一份諒解備忘錄，本週末就有望簽署協議。川普並未透露這份據...
54歲朱茵「逆天凍齡照」曝光！清純模樣宛如女大生 時隔8年回歸大銀幕
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。