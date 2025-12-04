江祖平控性侵...沈默3個月首發聲 曬現況照粉絲全放心

女星江祖平時隔3個月首度現身。（圖／翻攝自江祖平 Threads）





女星江祖平在今年9月控訴遭電視台資深副總兒子龔益霆下藥性侵，事件後續製作完筆錄，全權交由律師處理。久未現身的江祖平，今（4日）在社群分享現況，去到釜山旅遊的她充滿笑容，讓不少人放心不少。

女星江祖平分享去到釜山旅遊的照片。（圖／翻攝自江祖平 Threads）

江祖平在控訴遭到性侵後，時隔3個月時間，久違在社群分享現況，在Threads曬出自己去到行釜山旅遊的照片，雖然僅僅以hashtag打下了好友旅行、散心、開心，但從文字中也能感受到其放鬆心境。

而分享的照片中，可以看見江祖平身著休閒的衛衣長褲，在釜山的裝置藝術前打卡，還去搭乘了小貨車，以及傳統市場吃海鮮，都讓不少粉絲紛紛留言，希望她可以放鬆心情好好的玩。



