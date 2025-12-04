江祖平控龔益霆下藥性侵沉寂3個月現身 PO釜山散心照開心笑了
藝人江祖平日前指控三立資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌對她下藥性侵、偷拍等惡行，檢調單位已主動介入調查，她相信司法暫時退出社群，沉潛3個月今天（4日）在Threads分享到南韓釜山的照片，面對鏡頭開心露出笑容，還與帝王蟹合影，已逐漸走出傷痛、揮別陰霾。
江祖平控訴龔益霆下藥性侵、偷拍，龔益霆訊後被北檢依妨害性自主、性隱私諭令100萬元交保、限制出境，並將手機送鑑識還原。時隔3個月，案情目前沒有新進度，江祖平今天重返社群，分享到釜山的散心照，一口氣貼出7張照片，從tag可以得知是與好友的旅行，她與BUSAN的標誌合照，還到海雲台搭膠囊列車、欣賞海景等，十分愜意。
針對性侵指控，龔益霆則說與江祖平曾經於去年10月交往，在今年8月底結束戀情，交往過程「真心相待」，但因年齡差爭執不斷而分手，稱性侵指控是「片面不實之詞」，對他及家人造成困擾；他被司法調查後，委任前士林地檢署主任檢察官陳銘鋒擔任辯護律師，過去陳銘鋒曾擔任過「媽媽嘴命案」蒞庭論告檢察官之一，資歷相當深厚。
★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
