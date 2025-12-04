江祖平昔控遭「他」性侵 沉寂3個月首發文！

娛樂中心／饒婉馨報導

江祖平於今年9月控告某電視台前資深副總兒子龔益霆下藥、侵犯、偷拍，她在律師陪同下完成筆錄，檢方依妨害性自主等罪嫌，上門搜索後，龔益霆用100萬交保。近日，江祖平在社群平台上終於更新近況，並發出多張照片，表示自己與友人去韓國釜山遊玩。





江祖平「沉寂3個月」發文狂吸6千人！昔控「前三立高層兒性侵」近況曝光

江祖平時隔2個多月，終於發出現況，瞬吸大批網友關心。（圖／翻攝自 Threads ＠ping0130）

47歲女星江祖平在經過9月控告電視台高層前副總兒子龔益霆性侵一事後，沉寂3個月。今（4）日下午罕見更新她的Threads，發出7張照片，在內文標註busan、好友旅行、散心、開心。照片可以看到她的狀態還不錯，並且還去大啖海鮮，坐在面朝大海的房間內，落地窗讓房外景色視野相當開闊，陽光灑在身上看起來很舒適，她身穿一件Oversize的灰色T恤，露出白皙的大腿轉頭淺淺一笑。她另一張也坐在同個位置，看似浴缸邊，穿著白色高領毛衣配上藍色牛仔褲，只露出她的側臉，整體狀態看起來有真正的放鬆、充電。

江祖平帶著可愛貓耳帽做出搞怪表情，看起來意外的俏皮。（圖／翻攝自 Threads ＠ping0130）

江祖平也去搭了釜山彩色嘟嘟車，還跟拿著超巨大螃蟹的老闆合照，表情假裝驚恐，撐大嘴巴，與帶著現在流行的貓耳帽可愛模樣產生意外反差。貼文發出不到1小時，就引來逾5600人觀看，網友也陸續留下關心「終於看到你發文了！」、「祖平哥加油」、「旅途愉快」、「非常讚」、「好好休息～快樂玩」。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

