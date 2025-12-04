江祖平沉默3個月社群首PO文！ 曬7張照、10個字曝光近況

江祖平分享到釜山旅遊的照片。（翻攝江祖平臉書）

女星江祖平今年9月公開指控遭前三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵、偷拍，震撼社會。事發後她表示聽從家人建議，將案件交由律師處理，「一切相信司法」，並暫時退出社群，不再公開發聲。時隔3個月，她今（4日）終於更新社群動態，分享到韓國釜山旅遊的7張照片，寫下10個字透露近況。

沉寂3個月到釜山散心？ 近況全靠10個字揭露？

江祖平在臉書貼出到韓國釜山旅行的照片，並以「#釜山」「#好友旅行」「#散心」「#開心」等標籤簡單揭露近況。7張照片中，可見她戴著棒球帽、穿著休閒，與當地的裝置藝術合照、坐在大片落地窗旁邊看美景，更大啖海鮮，看上去相當愜意。

貼文一出，隨即吸引大批粉絲留言，「你今天看起來好多了」「藍天白雲、開心旅遊」「向前進，加油」「旅途愉快」「好久沒看到女神了」，也紛紛為她加油打氣。

根據報導，龔益霆因涉嫌妨害性自主、妨害秘密等罪，遭檢方裁定100萬元交保、限制出境出海，且禁止接觸、騷擾或跟蹤被害人，避免二度傷害。檢方也曾前往其住處搜索，查扣電子設備進行鑑識，案件仍在司法程序中。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

