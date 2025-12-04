江祖平沉默3個月「赴韓國散心」 最新近照曝光

江祖平指控遭前男友龔益霆性侵。(圖／中時資料照)

資深藝人江祖平9月自曝遭某電視台前高層之子下藥性侵，引發社會震撼。當時她在Threads上以全黑圖控訴後，情緒明顯受挫，並宣布將後續全權交由律師處理、自己暫時沉默。時隔3個月，她終於再度更新社群，雖未提及案件進度，但透過簡單的旅遊貼文向外界說明近況。

江祖平在Threads曬出多張旅韓照片，寫下「#busan#好友旅行#散心#開心」，可見她戴著白色棒球帽、身穿白T搭配牛仔褲，在釜山塔內與當地裝置藝術合影，或坐在落地窗前靜賞城市景色，也拍下品嚐美食的畫面。整體氛圍輕鬆自在，狀態看似已逐漸從陰霾中走出。雖然她沒有額外說明心情，卻能感受到這趟旅程為她帶來久違的喘息。

廣告 廣告

粉絲們見到她久違更新，也紛紛湧入留言打氣：「終於看到你發文了！」、「妳開心最重要，要天天開心歐」、「祖平哥加油」、「旅途愉快」、「超美，狀態超好」、「好好散心放鬆一下」、「希望平姐可以一直這麼開心」、「帽子好可愛，很適合妳」、「看到妳的近況真好，妳超級美麗的」。

江祖平指控電視台前資深副總之子龔益霆（中）涉下藥性侵、偷拍。（黃世麒攝）

江祖平9月指控遭前電視台高層龔美富之子龔益霆下藥、性侵與偷拍，案件曝光後社會譁然。檢方為保全證據曾前往龔的住處搜索，查扣多項電子設備進行鑑識；並以涉嫌妨害性自主、妨害秘密罪，裁定100萬元交保、限制出境出海，同時禁止接觸或騷擾被害人，以避免二度傷害。當時江祖平曾坦言身心俱疲，透露家人深受擔憂，因此選擇將後續交由律師處理，「一切相信司法」。如今她再度現身社群，雖未談案情，卻以散心旅行展現努力向前的力量，也讓粉絲盼望她能持續好好照顧自己。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

頌樂個唱狂安可 喊「要去廁所」才收尾

台灣奪38獎 連霸亞洲技能競賽

《一村喜事》邊吃邊看戲 韓國瑜客串成新郎叔叔