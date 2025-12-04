江祖平罕曝近況！沉寂3個月發聲「繼續前行」 網湧留言相挺：支持

【緯來新聞網】藝人江祖平今年9月指控被三立電視台前高層之子龔益霆涉下藥、性侵及偷拍。檢方訊後依妨害性自主等罪嫌，諭令龔益霆100萬元交保並限制出境出海，並禁止龔接觸、騷擾、恐嚇及跟蹤被害者，整起事件目前進入司法程序。相隔3個月，江祖平罕見發聲透露近況，表示自己和友人在釜山旅行，「散心、開心」。

江祖平罕曝近況！沉寂3個月發聲「繼續前行」。（圖／江祖平IG）

自事件進入司法程序後，江祖平近日少見地透過社群平台更新近況，透露目前正與好友一同在南韓釜山旅遊，「散心、開心」。江祖平在社群上發布多張旅途中拍攝的照片，並配上「繼續前行」歌曲，另外江祖平也用上「散心」詞彙，似乎透露這次旅行除了欣賞風景，也有調整心情的用意。



從她公開的照片中可見，她身穿寬鬆灰色長袖，赤腳坐在落地窗前的平台上，對鏡頭展露微笑，氣氛輕鬆自然。另外，她還在天空膠囊列車裡自拍，看起來心情愉快。而在另一張照片中，她手戴塑膠手套，準備品嚐一顆體積不小的烤海螺，旁邊桌上擺有大盤鮮蝦與配料，顯示她可能正在當地的海產餐廳享用美食。



江祖平的貼文一曝光，立刻吸引大批網友留言鼓勵，有人表示「超美，狀態很好」、「加油，妳一直都很漂亮」、「希望妳一直開心下去」，掀起不少關注與討論。



★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ★



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★



★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

俄羅斯規模7.4強震！急發布海嘯警報

林襄、林穎樂佔位風波鬧不停！樂天隊長說話了 Rina：她們是好女孩