江祖平身心俱疲沉寂3個月 驚喜更新社群8字吐近況

江祖平不久前指控遭三立前資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，引發熱議。（圖／報系資料照）

女星江祖平不久前揭露三立前資深副總龔美富兒子龔益霆，下藥性侵女演員、性騷工作人員，隨後公開自己正是受害者，引發社會高度關注。江祖平在今年9月坦言身心俱疲，一切委託律師處理後，就停止更新社群；過了近3個月，江祖平今（4）日更新近況，也吸引粉絲們留言替她加油打氣。

江祖平沉寂近3個月，今日在社群平台Instagram和Threads更新近況，她上傳一系列到南韓釜山旅遊的照片，僅輕描淡寫地標註「#busan」、「#好友旅行」、「#散心」和「#開心」，像是與粉絲、網友們報平安。從江祖平分享的照片中，有跟海景合影、享用美味海鮮和在膠囊列車裡自拍等，看起來愜意，也見到她臉上掛著笑容。

廣告 廣告

江祖平透露委託律師處理遭性侵事件後，過了近3個月才更新社群，去南韓釜山旅行散心。（圖／翻攝自江祖平Instagram）

貼文底下有不少粉絲留言為她打氣加油，「希望平姐可以一直這麼開心」、「超美，狀態超好」、「看到妳近況真好，超級美麗」、「好好散心放鬆一下」、「離開台灣散心很棒，加油」。

據了解，江祖平指控與龔益霆交往時曾遭下藥性侵，而台北市政府警察局婦幼隊在9月15日上午持台北地檢署、法院核發拘票和搜索票，正式前往龔男住處拘提，並查扣龔男手機、電腦及所有電磁儲存裝置，依涉嫌加重妨害性自主、妨害性隱私等罪名將他當場帶回約談。北檢檢察官訊問後，諭令龔益霆100萬元交保，並限制出境、出海，禁止對被害人為恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為，命令期間2年。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看

GoShare「安全帽帽套不戴頭上」掀議 官方曝3戴法：不會變自助餐阿姨！

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場