江祖平遭性侵「沉默3個月」首發文 現身釜山10字曝心情

江祖平去釜山旅遊。翻攝江祖平Fans' World臉書

女星江祖平自從9月公開指控前男友龔益霆涉嫌性侵、下藥、偷拍等惡行後，便鮮少公開露面或更新社群平台，令外界十分關心。時隔約三個月，江祖平今日（4日）終於打破沉默，首度在社群媒體上發文，透露自己正在韓國釜山旅行散心，並以短短10個字曝光了自己目前的心情狀態。

江祖平發文分享近況。翻攝江祖平Fans' World臉書

司法案件後江祖平沉寂多時

今年9月，江祖平投下震撼彈，公開指控前男友龔益霆涉及多項重大惡行，震驚演藝圈與社會。由於案件已進入司法程序，涉及妨害性自主等重罪，檢方當時諭令龔益霆百萬交保並限制出境。案件爆發後，江祖平隨即保持低調，所有公開活動停擺，社群媒體也停止更新，顯見事件對她造成極大的身心衝擊。

廣告 廣告

江祖平看起來心情不錯。翻攝江祖平Fans' World臉書

曝光釜山旅行行程首度發聲

在長達三個月的沉寂後，江祖平終於在今日透過社群平台發出最新貼文。她分享了多張在韓國釜山旅遊的照片，畫面中她與好友一同出遊，似乎正在享受難得的輕鬆時光。雖然她並未寫下長篇文字，但藉由貼文中的四個主題標籤：「釜山」、「好友旅行」、「散心」、「開心」，共10字，間接透露了她目前的心情狀況，也讓關心她的粉絲稍稍鬆了一口氣。

江祖平發文全文。翻攝江祖平Fans' World臉書

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



回到原文

更多鏡報報導

獨家／陳致遠聞「高志綱外遇」反應曝光 欠債700萬「有在減少」教會力挺

李晶玉籲賴清德正視「論文案」！心疼彭文正遭通緝內幕：他受了很多委屈

Joeman被「乾媽」虧：現在不帶女朋友給我們看 自爆米蘭「名牌包買不下手」