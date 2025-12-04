江祖平「控前三立高層之子性侵」沉寂3個月 社群突更新8字洩近況

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

女星江祖平於9月揭露遭前三立電視台前副總之子龔益霆下藥性侵、偷拍，案件進入司法程序後，選擇淡出社群休養，今（4）日她久違更新動態，曬出多張赴南韓釜山旅遊的照片，氣色明顯好轉，也讓許多粉絲湧入留言為她加油。性侵指控案件仍在司法調查中。

女星江祖平遭下藥性侵、偷拍，選擇淡出社群休養，今（4）日她久違更新動態，曬出多張赴南韓釜山旅遊的照片，氣色明顯好轉。（圖／翻攝江祖平Threads）

江祖平於今年9月指控三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌對她下藥性侵並進行偷拍，引發社會高度關注，事發後，龔益霆遭警方帶回偵訊，並依妨害性自主罪嫌移送，檢方裁定新台幣100萬元交保，限制出境、出海，並禁止接觸江祖平。江祖平在社群平台連日發聲指控後，表示自己身心俱疲，後續全權交由律師處理，相信司法，隨後便未再更新近況。

時隔3個月，江祖平今日在Threads與其他社群平台上分享近況，曬出多張在釜山旅行的照片，她搭上海雲台天空膠囊列車，也到廣安里看海，在市場大啖蝦蟹海鮮，她也留下4個Hashtag「#busan #好友旅行#散心#開心」。

從分享的照片來看，江祖平露出輕鬆微笑，神情放鬆，氣色明顯比過去更好，釜山旅遊照曝光後，網友留言支持，「太棒了！姐能出去玩就放心」、「希望平姐可以一直這麼開心」、「超美狀態超好」、「看到妳的近況真好妳超級美麗的」粉絲感到十分欣慰。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

