江祖平「控遭龔益霆侵犯」沉寂3個月 突更新社群洩近況

女星江祖平今年9月指控三立電視前資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌性侵、偷拍，引發社會熱議。全案件轉由北檢偵辦後，龔益霆9月15日被依涉犯妨害性自主及妨害性隱私2罪名，諭令龔100萬元交保、限制出境。而江祖平也在相隔近3個月後，首度更新社群平台曝光近況。

三立電視前資深副總龔美富之子龔益霆遭女星江祖平控涉嫌性侵。（圖／中天新聞）

江祖平在踢爆遭龔益霆性侵後，社群平台threads上最後一篇貼文停留在9月7日，她當時表示，為了不讓媽媽擔心，決定靜下心來，聽從家人建議，讓律師接手後續，一切相信司法。而在暌違近三個月後，她4日更新動態，曬出兩張到韓國旅遊的照片，並hashtag寫下，「busan（釜山）、好友旅行、散心、開心」等字。

廣告 廣告

江祖平在踢爆遭龔益霆性侵後，沉寂三個月發聲曝近況。（圖／翻攝threads ping0130 ）

從照片中可以看到，江祖平身穿簡單米色大學T，搭配牛仔褲及白色球鞋，頭戴棒球帽，打扮休閒，並對鏡頭露出甜美笑容。而另一張則是看海的美照，狀態相當不錯，也讓不少擔心她的粉絲們放心不少，在貼文留言處回覆：「姐姐，你終於出現了」、「太好了祖平哥 加油」、「讓自己心情好最重要」、「好好休息～快樂玩」、「要天天開心呦」。

江祖平一連PO三張出國散心的美照。（圖／翻攝threads ping0130 ）

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

曾被邱澤公開追求！張鈞甯獻祝福認「沒收到喜帖」 曝婚事進度

王柏傑放閃安心亞「有點浪漫」 周渝民開貨車叫賣居民竟當真

金鐘60/張鈞甯手掌藏「密密麻麻黑字」 3天後親解答了