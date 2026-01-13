江翠國小幼兒園優化5大設施完工 山田摩衣爭取翻新親自開箱

248260113a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市板橋區江翠國小附設幼兒園環境改善工程近日正式完工，市議員山田摩衣親自前往校園「開箱」改善成果。為了給2歲至5歲幼童更優質的學習空間，山田摩衣積極向市府爭取183萬元經費，針對園內5大項目進行全面優化，讓孩子能在安全、舒適的環境中快樂成長。

山田摩衣表示，這次5大改善重點首重「安全與專業」。首先，全面鋪設耐磨木地板並消弭高低差，降低幼兒跌倒風險；其次，增設2歲專班教室，提供符合年齡的專屬學習空間。第三則是整體教學空間優化，擴大室內活動區域；第四為幼兒廁所設備全面更新，改善衛生便利性；最後則是增設冷氣與個人置物櫃，提升整體舒適度。

在視察過程中，看到孩子們在嶄新的地墊上開心上課，山田摩衣笑稱這裡舒服到連自己都想跟小朋友一起在地墊上翻滾。校方也指出，改善完成後，家長明顯感受到環境安全與舒適度的提升，對這筆經費帶來的改變給予高度肯定。

山田摩衣強調，幼兒園是孩子成長的起點，完善的環境不只是硬體更新，更是一項守護未來的投資。她承諾未來將持續盤點板橋區內各校需求，爭取更多教育預算投入校園環境翻新，讓更多新北幼童能在完善、專業的空間中「大開心、大成長」。

照片來源：新北市議員山田摩衣臉書翻攝

