江翠國小校犬情緒波動 新北動保處解讀「妞妞」內心真相大白

248260127a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市板橋區江翠國小的校犬「妞妞」長期深受師生喜愛，但近期校方發現妞妞的情緒出現波動，不僅笑容減少，甚至出現啃咬尾巴的行為。特別是在陌生人經過或換班期間，原本乖巧的妞妞顯得格外焦慮，讓長期照顧牠的警衛與老師們非常掛心。為了找出原因，校方向新北市政府動物保護防疫處申請專家協助，希望透過專業引導陪伴妞妞度過低潮期。

訓犬師黃媛欣實地觀察後指出，生理疼痛與環境壓力是導致妞妞情緒不穩的主因。由於妞妞體型過重引發關節疼痛，才會透過啃咬尾巴來轉移痛覺；加上長期鍊養導致壓力來臨時行動受限，進而產生傷及自身的「轉向攻擊」。此外，餵食地點設置在人流頻繁的警衛室，容易觸發犬隻護食天性，且師生若誤將妞妞緊張時的「僵住」反應當成放鬆而強行接觸，極可能造成意外。

廣告 廣告

248260127a02

針對犬隻行為改善，黃媛欣提出專業建議供飼主參考。首先應避免毛寶貝過重引發關節問題，建議維持定時定量餵食並注意天冷保暖與補充關節營養，身體不痛笑容自然就多。其次，餵食應選在安靜角落，並尊重寵物每天3至4小時的深度睡眠時間，吃飯或休息時請給予空間不打擾，這能有效降低牠們的焦慮與戒備。

此外，看見毛寶貝時應保持輕聲細語，若發現身體僵硬請勿強行接觸，改以散步或溫柔話語來建立感情。人類習慣摸頭示愛，但對緊張或疼痛的毛寶貝來說卻是壓力，應改用有距離的陪伴傳遞愛意，讓牠們在最放鬆的狀態下相處。動保處強調，校園犬是生命教育重要的一環，透過專業輔導不僅能協助改善妞妞的生活環境，也能提升師生的管理知能。

動保處除了行為輔導，也提供校園犬及機關工作犬貓專屬的醫療與健康服務。目前新北市境內共有44所學校飼養76隻校園犬貓，包含49隻犬與27隻貓。動保處將持續推廣毛寶貝認養，若有學校或機關有意願，各動物之家會協助媒合並安排相關行為訓練。民眾也可關注官網資訊，共同為動物保護及生命教育盡一份心力。

照片來源：新北市政府動保處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北寵物醫病溝通新契機 動保處聯手專家化解醫療紛爭

生日禮物化為搜救犬加菜金 新北3美女議員共同支持消防局優化軟硬體

【文章轉載請註明出處】

分類：新聞匯流