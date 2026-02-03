江翠社宅全齡友善 3月完工

新北市長侯友宜視察即將完工的板橋江翠段青年社宅室內設施。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市板橋江翠社會住宅預計三月完工，市長侯友宜三日前往視察整體進度。他表示，市府持續推動社宅政策，重視居住品質與使用需求，江翠社宅預計提供一百三十戶招租戶，保留至少百分之四十給弱勢對象、至少百分之二十給新婚或育有未成年子女家庭，打造全齡友善、婚育優先承租的「新北好居」城市。

侯友宜指出，社宅不只提供居住空間，更是讓不同年齡、不同需求的市民都能在城市中找到安心落腳的地方。板橋江翠社宅一一一年開工，每坪造價僅約十四萬元，感謝施工團隊在疫情後「工料雙漲」的困境下仍能如期如質完工。

新北市長侯友宜視察即將完工的板橋江翠段青年社宅表示，將打造全齡友善、婚育優先的「新北好居」。 （記者吳瀛洲攝）

侯友宜表示，江翠社宅以「全齡友善」為核心理念，將保留至少百分之四十比率給弱勢對象、至少百分之二十比率給新婚或育有未成年子女家庭，且育有未成年子女數較多者將優先承租。透過貼心的空間配置與無障礙動線設計，並取得綠建築、智慧建築及通用設計標章，讓長者、青年及婚育家庭都能享有安全、舒適且有尊嚴的居住環境。

城鄉局表示，板橋江翠社宅基地面積約二千三百四十平方公尺，規劃興建一幢二棟建築，地下三層、地上十一層共一百三十戶住宅單元，預計三月完工。其中，套房型七十一戶、二房型三十四戶及三房型二十五戶，並設置汽車停車位六十一格；結合老人及身心障礙者日照中心，兼顧居住與照顧需求，預計今年中公告招租。

新北市只租不售的板橋江翠青年社宅即將於三月完工，共一三０戶住宅單元預計年中公告招租。 （記者吳瀛洲攝）

城鄉局指出，該社宅基地周邊生活機能成熟，鄰近市場、江翠國中、江翠國小及大型賣場，可滿足日常採買與就學所需；步行至捷運江子翠站約十分鐘，周邊亦設有YouBike租借站，並鄰近台六十四快速道路及新北環河快速道路，對外交通便捷。