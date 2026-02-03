江翠社宅3月完工 4成供弱勢優先

板橋江翠社會住宅將於3月中旬完工，新北市長侯友宜3日前往視察工程進度，並到各房型內參觀。（王揚傑攝）

新北市板橋區江翠社會住宅即將於今年3月中旬完工，新北市長侯友宜3日視察工程進度，實地了解整體規畫並到各房型內參觀。侯友宜表示，市府全力興辦社會住宅已達2萬3083戶，未來規畫至4.1萬戶；希望新北社宅不但量多、品質好，尤其每棟一定要符合綠建築、智慧建築及通用設計，滿足居住品質與使用需求。

侯友宜指出，江翠社宅於111年開工，每坪造價僅約14萬元，感謝施工團隊在疫情後「工料雙漲」的困境下，仍能如期如質完工。江翠社宅特別保留至少40％給弱勢對象、至少20％給新婚或育有未成年子女家庭，且育有未成年子女數較多者將優先承租，讓長者、青年及婚育家庭都能夠享有安全、舒適的居住環境。

侯友宜強調，社會住宅不只是提供一個居住空間，更是讓不同年齡、不同需求的市民，都能在城市中找到安心落腳的地方；板橋江翠社宅不僅提供穩定的居住選擇，也成為新北市推動宜居城市的重要拼圖。

新北市城鄉發展局說明，江翠社宅預計取得綠建築、智慧建築及通用設計標章，基地面積約2340平方公尺，興建1幢2棟地下3層、地上11層建築，共約130戶住宅單元，其中套房型71戶、二房型34戶及三房型25戶，並設置汽車停車位61格，同時結合老人及身心障礙者日照中心，兼顧居住以及照顧需求。

此外，基地周邊生活機能便利，鄰近市場、江翠國中、江翠國小及大型賣場，可滿足日常採買與就學所需；步行至捷運江子翠站約10分鐘，周邊亦設有YouBike租借站，並鄰近64號快速道路及新北環河快速道路，對外交通便捷。

城鄉局表示，新北市與中央合作興辦已達2萬3083戶，市府將持續整合中央資源，帶動整體興辦量體朝4.1萬戶邁進，讓更多市民住得安心與便利，逐步實現「宜居新北」的願景。