江肇國轟羅廷瑋助理帶謠言風向 質疑台中市府失職在洗白
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
非洲豬瘟爆發後，台中市政府防疫作為屢遭外界質疑。民進黨台中市議員江肇國29日於臉書貼出一張line對話截圖，指出國民黨立委羅廷瑋助理於社群群組貼文，內容稱「非洲豬瘟破口就是中央」，讓江批評，鄰里群組的謠言又來了，而且又是羅廷瑋助理帶風向。
根據圖片，助理貼文內容如下：「台中的非洲豬瘟，豬沒有豬瘟症狀。中央對於沒有症狀的病豬何時該採檢，完全沒有SOP。等到台中主動採檢送驗，才急忙修改SOP。中央疏忽，地方無例可循！非洲豬瘟破口就是中央。」
「這幾天網友在說，自從鄭麗文當上國民黨主席，中國的網軍就不護台中市長盧秀燕了。」江肇國引用網友說法後質疑境外網軍沒在動，負面聲量爆表的盧秀燕只好出動自己的部隊上場洗白，先下令民政系統全面出擊，宣傳市府防疫有功，接著再讓「乾兒子」人馬四處造謠，全面卸責中央。
江肇國表示，全國民眾都看得很清楚，這一整週來的豬瘟防疫亂象，就是盧秀燕無能、市府失職的結果，「奉勸盧市長，與其派人造謠洗地，不如好好回歸防疫，誠實面對問題，不要再搞一些有的沒的！」他還在留言區加碼批評，盧秀燕在記者會上說「跟中央共同合作」，說得振振有詞，背後又在搞這種洗腦部隊，太虛偽了吧？
截稿前，羅廷瑋助理作出回應表示：「我傳的影片是立法院質詢內容，是立委與官員各自發言、正反陳述，不是謠言訊息。」她強調，國會殿堂的質詢本應接受社會大眾檢驗。
照片來源：台中市議會直播影片截圖
