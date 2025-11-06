江肇國開轟：盧秀燕「一分鐘道歉甩鍋基層」三局處被犧牲根本是棄車保帥

政治中心／唐家興報導

台中爆發非洲豬瘟疫情後，市府防疫接連出包，引發農民、議員與媒體猛烈批評。疫情控管短暫穩定之際，市府今（6）日中午以「防疫不力」為由，迅速撤換農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處長林儒良；下午市長盧秀燕兩度出面鞠躬致歉，並以「自己非常抱歉，媽媽做不好」的話語收場，但一分鐘的道歉後轉身離去的畫面，卻讓許多人怒火難平，質疑市府切割責任、以基層背鍋求生。

台中市府急切換將帥，社會輿論仍難平息

台中市政府中午發布人事處分，三名局處首長被免職。市長盧秀燕下午受訪時，兩度率團隊向社會鞠躬道歉，表示將檢討改進；但面對媒體與民眾質疑，盧市長的公開回應輕短又立即離場的舉動，被批「只道歉不說明」，引發更大的疑慮：究竟真正負責的人是誰？基層該由誰承擔後果？

台中非洲豬瘟失守，盧秀燕兩度率團隊向社會鞠躬道歉，表示將檢討改進。（圖／翻攝畫面）

資深媒體人與民代在政論節目上的反應，反映出社會的不滿與憤怒。三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓在節目中諷刺盧市長「道歉一分鐘就走」，並以直白語氣還原現場狀況，批評市府不敢面對質疑、不願接受問答。

「一分鐘道歉」與數十億損失：媒體與民代點出真實受害面

資深媒體人邱敏寬在節目中以粗略但直觀的經濟計算，將疫情帶來的損失量化，強調全台豬肉供應鏈停擺對餐飲、屠宰與出口的衝擊。他指出，單以每天消耗量與豬隻價格推算，短期損失已達數十億，三個月出口停擺更可能衝擊數十億至上百億元的貿易金額，直言盧市長「一分鐘道歉，等於花了全國100億」，語氣中充滿怒火。

資深媒體人邱敏寬在節目中直言，盧市長「一分鐘道歉，等於花了全國100億」，語氣中充滿怒火。（圖／翻攝自新台派上線）

民進黨台中議員江肇國也在節目中明確表態：盧秀燕的身分是「防疫指揮官」，不是「媽媽」，當責不在口頭道歉，而在於公開、誠實交代與負責。江肇國指控市府報告多處與事實不符，並批評市府把混亂過程和責任推給基層人員，讓最辛苦的基層承擔政治性的代價。

報告數字出入與程序爭議，議會質詢恐再掀波瀾

江肇國在節目中指出，市府提交的報告不但在關鍵數字上出現矛盾（例如撲殺頭數前後差異高達68頭），更有誤殺或誤列案例的指控，質疑報告已成為「要大家吞下去的文書」，並呼籲進一步的公正調查與議會質詢。若報告屬實，應該給予相關基層人員肯定；若報告有錯誤，應由誰來負責、如何還原真相，成為接下來的焦點。

市府方面已將相關局處首長免職，宣稱是因「未恪守中央指引，致生重大風險」。但在民眾與專家眼中，免職動作若未伴隨完整說明與透明調查，反而會被視為政治性斷尾求生、企圖切割責任的作法。

社會期待：誠實調查與公開說明，才能止息怒火

這起台中非洲豬瘟事件，從疫情爆發、通報過程到後續撲殺、報告內容與市府人事處分，已構成一場複合性的公衛、經濟與政治危機。媒體與民代呼籲的，不只是道歉姿態，而是誠實、完整、可檢驗的調查報告與負責機制：誰在什麼時間做了哪些決策？哪些程序出現疏失？有哪些資訊未被適時公開？

如今台中市府已下達處分，但能否平息民怨，還需靠公開透明的事實釐清、對受害產業的實質補救，以及對基層人員的合理對待。若只以短暫的道歉與人事更迭應付輿論，恐怕難以重建社會信任；被波及的豬農、餐飲業者與消費者，仍在等待一個可以信賴的答案與補償方案。

