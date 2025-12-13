江蕙出手了！突喊羅志祥「一起幸福」私下交情曝光

羅志祥今晚在小巨蛋開唱。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥今晚在小巨蛋開唱，舉辦首場「羅志祥30巡迴演唱會」，是他出道30週年第7度攻蛋。國寶級天后「二姐」江蕙送上花籃，開心表示：「Good Show！嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」

江蕙送花祝賀羅志祥。(記者陽昕翰攝)

外界好奇兩人的交情，其實二姐今年復出歌壇舉辦北高雙蛋演唱會時，其中巡演的紀念Tee及托特包2款限定商品還有工作人員的工作服，就是由小豬協力設計，天后週邊更以二姐的臉部剪影為主視覺設計，讓粉絲驚喜不已，造成搶購熱潮。除有二姐送花，蕭敬騰也送花祝賀：「演唱會大成功，帥翻全場」，林志穎和老婆陳若儀則表示，他出道30年創作無數經典回憶，「獨一無二的演唱會等你SoLo，見證最瘋狂的Show Party。」

蕭敬騰送花祝賀。(記者胡舜翔攝)

林志穎和老婆陳若儀送花祝賀。(記者胡舜翔攝)

