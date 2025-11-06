江蕙和聲真實身份曝光！樂團主唱揭天后私下另一面

百合花主唱奕碩（左）是江蕙的演唱會和聲。金音創作獎提供

憑《萬事美妙》專輯在第16屆金音創作獎大放異彩的百合花樂團，一舉奪下「最佳專輯」與「評審團獎」兩項大獎，更首次登上典禮舞台擔任表演嘉賓，與金曲歌后李竺芯合體推出限定組合「芯花開」，主唱奕碩不僅換上女裝演出，還將個人創作巧妙結合楊舒雅的話題嘻哈之作〈Rule男Freestyle〉，大膽突破表演框架，成為本屆典禮最受矚目的焦點之一。

百合花笑說：「在舞台上挑戰半首歌內快速換裝，絕對是過去從未有過的體驗，感謝金音獎的『勇敢』，讓我們一起完成這項意義非凡的任務。」除了成功解鎖首次典禮演出，樂團今年也迎來豐碩成果，不僅以生猛台語搖滾奪下雙獎肯定，更以獨特的創作視角連結在地文化，獲評審盛讚「賦予台語新生命」。

百合花與李竺芯（左2）在金音獎合作備受好評。金音創作獎提供

曾在「大港開唱」合作的苗可麗也在得獎後第一時間送上祝福，開心表示：「外星人終於被發現，你們太耀眼了！百合花讓台語歌有了不一樣的生命力，實至名歸！」她更笑喊要邀歌，希望未來能再度同台演出。

主唱奕碩則在演出之外開啟全新挑戰，受邀擔任江蕙《愛的進行式》演唱會和聲，登上北高雙蛋舞台完成20場演出。他感性地說：「能跟二姐江蕙同台唱歌，是許多人的夢想，也讓我學到什麼是專業與熱愛。」奕碩笑言，過程中還偷學江蕙的「拖拍技巧」：「她唱〈斷腸詩〉那段托得太美，真的是典範！」



