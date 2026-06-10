江蕙復出收上百場邀約！相隔多年接代言⋯鬆口再開唱機會

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歌壇天后江蕙（二姐）近來接下房地產代言，睽違已久再以廣告作品形式公開亮相，聊到比起過去忙碌奔波的生活，如今她更珍惜、感受生活，不再汲汲營營，依舊熱愛歌唱的她，也透露了未來再度開唱的機會。

江蕙領軍「黃金鐵三角」合作拍攝

無論是廣告拍攝或演唱會，江蕙始終習慣與熟悉且信任的團隊合作，此次攜手林志鴻導演、攝影師劉世上，過去江蕙多部大型廣告作品中，都能看見兩位大師的身影，三人堪稱「黃金鐵三角」。相隔多年，江蕙與老朋友再次合作，用最熟悉的方式，共同完成一部關於「家」與「生活」的作品。

回歸後邀約滿檔

自江蕙回歸以來，各項代言合作與商演活動邀約紛紛湧上，從尾牙、春酒、慶生宴到企業運動會等活動，總計已突破上百場邀約。江蕙對此感謝各界的支持與愛護，也誠摯感謝每一份邀請與信任。

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經紀團隊透露，自江蕙重返舞台後，陸續收到不少品牌與企業合作邀約，目前除了此次代言外，還有其它合作正在洽談中。對於代言邀約，江蕙一向抱持審慎態度，除了考量合作理念，也希望合作內容能符合自己現階段的生活觀與價值觀。

江蕙曝再次開唱機會

自28場「無 有演唱會」圓滿落幕後，許多歌迷持續敲碗，希望二姐盡快再度舉辦演唱會。對此，寬宏藝術表示，一直與二姐在討論合適的演出時間，期盼能促成再次開唱的機會。

江蕙則表示，28場演唱會帶給她非常深刻的感動，無論是站上舞台的心情，或是現場萬人齊聲合唱的畫面，直到現在仍歷歷在目。每當回想起來，內心依舊充滿感動與感謝。熱愛唱歌的她，平時也經常與友人相約K歌，並期待未來若有合適的機會，能再次透過舞台與大家見面。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導