江蕙復出開唱後 百場活動邀約登門 演唱會可以期待

二姐江蕙受邀擔任元利建設「元利四季莊園」建案首位代言人。（圖／元利建設、新聯陽提供）

二姐江蕙受邀擔任元利建設「元利四季莊園」建案首位代言人，並親自參與廣告拍攝，備受外界矚目，經紀團隊透露，自二姐決定重返舞台後，便陸續收到來自各界品牌與企業的合作邀約，從尾牙、春酒、慶生宴到企業運動會等活動，總計已突破上百場邀約，對於外界的支持與厚愛，二姐始終心懷感謝。

對於合作邀約，江蕙始終抱持謹慎態度，這次選擇與元利建設合作，除了因二姐長年以來便居住在元利建設所打造的住宅，對其建築品質、生活環境與細節美學皆有深刻感受與高度認同外，更重要的是，「元利四季莊園」所傳遞的生活理念，與她現階段的人生信念相符，無論是對自然環境的重視、對生活溫度的追求，都讓她深有共鳴。

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江蕙重返舞台後，便陸續收到來自各界品牌與企業的合作邀約。（圖／元利建設、新聯陽提供）

二姐向來對工作要求極高，講究細節、力求完美，而這份堅持，也延伸到她對生活的態度，工作之餘，她大多時間喜歡待在家中，對她而言，家不只是休息的地方，更是一個能真正讓自己放鬆、沉澱的空間。值得一提的是，無論是廣告拍攝或演唱會，二姐江蕙長年以來始終習慣與熟悉且信任的團隊合作，對每一項作品的幕後陣容都極為重視。

自《無 有》演唱會28場圓滿落幕後，許多歌迷持續敲碗，對此，寬宏藝術表示，一直與二姐討論未來合適的演出時間，期盼能促成再次開唱的機會。二姐則表示，28場演唱會帶給她非常深刻的感動，無論是站上舞台的心情，或是現場萬人齊聲合唱的畫面，直到現在仍歷歷在目。每當回想起來，內心依舊充滿感動與感謝，熱愛唱歌的她，平時也經常與友人相約K歌，樂在其中，並期待未來若有合適的機會，能再次透過舞台與大家見面。

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